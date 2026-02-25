البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، ضمن سلسلة «قوانين كتابية روحية»، متحدثًا عن «الكتاب المقدس العلاج الأساسي في وقت التجربة»

الثبات في كلمة الله

وأكد قداسته أن «ناموس الرب» هو كلمة الله التي تُعيد النفس إلى أصلها، إذ تردها من الضياع إلى الطريق الصحيح، وتمنحها السلام بعد الاضطراب، والقوة بعد الضعف، وتجدد علاقتها بالله.

وأوضح أن التجارب تأتي غالبًا في لحظات الضعف، وتقدم حلولًا سهلة وسريعة لكنها تترك تعبًا طويلًا، وتستغل احتياج الإنسان بصورة خاطئة.

وأشار إلى أن النصرة على التجربة تتحقق بالثبات في كلمة الله، لأنها تحفظ النفس من الخطية، وتمنحها قوة وشجاعة، وتُعد حماية مستمرة في مواجهة مكايد الشر، مؤكدًا أن الكنيسة تعلم أبناءها في الصوم المقدس الارتباط اليومي بالكتاب المقدس من خلال قراءة النبوات والصلوات.