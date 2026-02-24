قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصوير مقاطع فيديو لراغبى التمثيل.. القبص على مالك مكتب كاستينج بالجيزة
في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لقاء خاص يجمع قداسة البابا لاون الرابع عشر بالعائلة الساليزيانية.. صور

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر، الجماعة الساليزيانية في البيت الأُمّ للرهبنة، بحضور الرّئيس العامّ، الأب فابيو أتّارد، وأعضاء المجلس العامّ.

وفي كلمته التّرحيبيّة، عبَّر الرّئيس العامّ عن فرح الرّهبنة وامتنانها لهذه الزّيارة، مستحضرًا اللّقاء التّاريخيّ عام 1880 بين قداسة البابا لاون الثالث عشر، ودون بوسكو، حين أوكل الحبر الأعظم لقدّيس الشّبيبة مهمّة بناء البازيليك، في شهادةٍ دائمة على الأمانة البنويّة للحبر الأعظم، وخدمة رسالة الكنيسة، بروح المجمع الفاتيكانيّ الثّاني.

من جهته، أكَّد الأب الأقدس أنّ الحياة المُكرَّسة، وبصورة خاصّة الجماعة الساليزيانيّة، هي علامةٌ حيّةٌ لحضور المسيح في العالم، وقال: “من بين آياتٍ كثيرة لم تُكتب هناك تَكريسُكم”.

وأشاد قداسة البابا بخدمتهم السَّخيّة للشّبيبة، ولا سيّما في البيئات المتأثّرة بالحرب، والفقر، وفي هوامش المدن، بما فيها منطقة تيرميني، بروما.

وأعرب بابا الكنيسة الكاثوليكية عن قُربه من الرّهبان العاملين في مناطق النّزاع، مُشجِّعًا الجميع على عيش روح قلب يسوع الأقدس على مثال دون بوسكو: روح محبّةٍ عاملة، وبذلٍ، وفرح، مختتمًا اللّقاء بمنح البركة العامّة، ثمّ بالتّحيّة الشّخصيّة لكلّ أخ.

جاء هذا اللّقاء ليؤكِّد مُجدَّدًا الرّابط التّاريخيّ، والرّوحيّ بين الكرسيّ الرّسوليّ، والرّهبنة الساليزيانيّة، في رسالةٍ متواصلة لخدمة الشّبيبة، ولا سيّما الأَفقر، كعلامةٍ ملموسةٍ لمحبّة المسيح في العالم.

قداسة البابا لاون البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزوة بدر الكبرى امتحان لصبر المسلمين وثباتهم وليست مجرد مواجهة عسكرية

مرشد سياحي

نقيب المرشدين السياحيين يوضح موقف النقابة من رسم مرشد على هرم أثري بسقارة

الهواتف المحمولة

تنظيم الاتصالات: مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا.. ونستهدف تغطية 80% من الاحتياج

بالصور

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد