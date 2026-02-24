توني كروس يعلق على أزمة الاستبدال مع أنشيلوتي

رد الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد المعتزل، على تصريحات مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، بشأن حادثة استبداله في إحدى المباريات التي أثارت جدلاً.

وكان أنشيلوتي قد كشف في برنامج "يونيفرسو فالدانو" على قناة موفيستار بلس، عن كيفية حل خلاف بسيط مع كروس، قائلاً إنه أشركه في مباراة ثم استبدله، فظهر استياء اللاعب بنظرة حادة، لكنه أضاف أنهما توصلا سريعًا للتفاهم في اليوم التالي قبل مباراة أخرى، حيث أكد كروس أن الأمر قد انتهى.

ورد كروس على تصريحات مدربه السابق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بنبرة مرحة قائلاً: "الأفضل! لكن الاستبدال كان خطأ مع ذلك"، مصحوبًا برمز تعبيري مبتسم، في إشارة إلى احترامه وتقديره لعلاقته الاحترافية مع أنشيلوتي، مع الحفاظ على رأيه بأن قرار استبداله لم يكن موفقًا في تلك المباراة.

ويبرز هذا التفاعل الودي عمق العلاقة التي جمعت بين الطرفين خلال سنوات التعاون في ريال مدريد، والتي أسفرت عن تحقيق عدة ألقاب مهمة، أبرزها ألقاب دوري أبطال أوروبا، مؤكدين بذلك قدرة اللاعبين والمدربين على تجاوز الخلافات البسيطة بروح احترافية.