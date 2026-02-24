قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على متنها 7 أفراد.. مصرع شخص في تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند| صور
حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك
الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يشهد مجلس إدارة نادي الزمالك حالة من الصراع الداخلي الشديد حول ملف شركة الكرة، حيث تظهر جبهات متضاربة حول هوية الشخص الأنسب لتولي هذا الملف المهم في الفترة المقبلة. الخلافات الإدارية أصبحت واضحة، مع تزايد الضغوطات السياسية والرياضية داخل المجلس.

دعم قوي لعمرو الجنايني

تتصدر جبهة قوية داخل المجلس دعمها لعمرو الجنايني لتولي ملف شركة الكرة، حيث رحب الرجل نفسه بالفكرة بشكل كبير وأبدى رغبته في إدارة الملف بنفسه. وتعد حظوظه قوية في ظل الدعم الكبير المقدم له من أعضاء المجلس المؤثرين، ما يجعله الأقرب لتولي رئاسة الشركة في المرحلة المقبلة.

تمسك ببعض الأسماء التقليدية

في المقابل، يتمسك عدد من أعضاء المجلس بترشيح أيمن عباس لتولي الملف، معتبرين أنه الأنسب للمرحلة الحالية، خاصة مع خبرته الطويلة داخل النادي وإلمامه بالشؤون الإدارية والرياضية. هذا التمسك خلق حالة من الانقسام داخل المجلس بين داعمي الجنايني وأولئك الذين يفضلون أسماء أخرى.

دعم مفاجئ لمحمد العاصي

في تطور جديد، يعلن أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي دعمهما الكامل لتعيين محمد العاصي، حيث يسعيان لإقناع بقية أعضاء المجلس بطرح اسم مختلف بعيدًا عن الجنايني وعباس. هذا التحرك يمثل محاولة لإعادة ترتيب الأوراق وإحداث تغيير في التوجهات الحالية داخل المجلس.

شد وجذب داخل المجلس

الوضع داخل مجلس الزمالك وصل إلى مرحلة شد وجذب حقيقية، حيث تتصارع الجبهات على ملف حساس ومؤثر في مستقبل فريق الكرة. ومع ذلك، تشير المعطيات الحالية إلى أن عمرو الجنايني لا يزال الأقرب لتولي الملف بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به، بينما تظل الخيارات الأخرى محل نقاش وجدل مستمر بين أعضاء المجلس.


 

الزمالك اخبار الزمالك عمرو الجنايني اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: لن تجد دينًا ولا فلسفة تهتم بالعقل مثل الإسلام

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: «لا عقل في الدين» عبارة جاءت في سياقات دينية غير إسلامية

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون توقيتات الأمة قائمة على العلامات الشرعية

بالصور

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد