حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

يشهد مجلس إدارة نادي الزمالك حالة من الصراع الداخلي الشديد حول ملف شركة الكرة، حيث تظهر جبهات متضاربة حول هوية الشخص الأنسب لتولي هذا الملف المهم في الفترة المقبلة. الخلافات الإدارية أصبحت واضحة، مع تزايد الضغوطات السياسية والرياضية داخل المجلس.

دعم قوي لعمرو الجنايني

تتصدر جبهة قوية داخل المجلس دعمها لعمرو الجنايني لتولي ملف شركة الكرة، حيث رحب الرجل نفسه بالفكرة بشكل كبير وأبدى رغبته في إدارة الملف بنفسه. وتعد حظوظه قوية في ظل الدعم الكبير المقدم له من أعضاء المجلس المؤثرين، ما يجعله الأقرب لتولي رئاسة الشركة في المرحلة المقبلة.

تمسك ببعض الأسماء التقليدية

في المقابل، يتمسك عدد من أعضاء المجلس بترشيح أيمن عباس لتولي الملف، معتبرين أنه الأنسب للمرحلة الحالية، خاصة مع خبرته الطويلة داخل النادي وإلمامه بالشؤون الإدارية والرياضية. هذا التمسك خلق حالة من الانقسام داخل المجلس بين داعمي الجنايني وأولئك الذين يفضلون أسماء أخرى.

دعم مفاجئ لمحمد العاصي

في تطور جديد، يعلن أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي دعمهما الكامل لتعيين محمد العاصي، حيث يسعيان لإقناع بقية أعضاء المجلس بطرح اسم مختلف بعيدًا عن الجنايني وعباس. هذا التحرك يمثل محاولة لإعادة ترتيب الأوراق وإحداث تغيير في التوجهات الحالية داخل المجلس.

شد وجذب داخل المجلس

الوضع داخل مجلس الزمالك وصل إلى مرحلة شد وجذب حقيقية، حيث تتصارع الجبهات على ملف حساس ومؤثر في مستقبل فريق الكرة. ومع ذلك، تشير المعطيات الحالية إلى أن عمرو الجنايني لا يزال الأقرب لتولي الملف بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به، بينما تظل الخيارات الأخرى محل نقاش وجدل مستمر بين أعضاء المجلس.



