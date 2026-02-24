تشكيل الزمالك المتوقع أمام زد في الدوري

استقر معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة فريق زد اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف اللقاء فريق زد على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في مباراة يسعى خلالها الزمالك لمواصلة مطاردة صدارة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ويعتزم معتمد جمال الدفع بالثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ في خط الهجوم، بينما سيستمر المهدي سليمان في حراسة المرمى، مع تشكيل متكامل في خطوط الدفاع والوسط لضمان السيطرة على مجريات المباراة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زد: