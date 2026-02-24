335 ألف دولار.. سلافيا براغ يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع موهبة الإسماعيلي

أعلن نادي سلافيا براغ، متصدر الدوري التشيكي لكرة القدم، عن تقديمه عرضًا رسميًا إلى نادي الإسماعيلي المصري للتعاقد مع اللاعب الشاب إبراهيم النجاوي، الموهبة الصاعدة من مواليد 2008.

الصفقة تأتي في إطار حرص النادي التشيكي على تدعيم صفوفه بلاعبين شباب مميزين، وخاصة مع النجاح الكبير الذي يحققه الفريق هذا الموسم في الدوري التشيكي الممتاز.

قيمة العرض وشروط الصفقة

وفقًا للمصادر الرسمية، تبلغ قيمة العرض المقدم من سلافيا براغ حوالي 335 ألف دولار أمريكي، وهي قيمة مخصصة لإتمام الصفقة مع النادي المصري. ويأمل النادي التشيكي في حسم الصفقة سريعًا، نظرًا للطلب المتزايد على اللاعبين الشباب الموهوبين في السوق الأوروبي.

من جانبها، يدرس الإسماعيلي العرض بدقة، حيث يسعى النادي إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على مواهبه الشابة وتأمين مصلحة النادي المالية، خصوصًا وأن اللاعب يُعتبر من أبرز العناصر الواعدة في صفوف الفريق.



الموهبة إبراهيم النجاوي

يُعد إبراهيم النجاوي أحد أبرز اللاعبين الشباب في جيل 2008 بمصر، ولفت الأنظار بقدراته الفنية والبدنية المميزة، سواء في التمرير أو التحكم بالكرة، بالإضافة إلى حسه التهديفي العالي. وقد شارك في عدة مباريات مع الفئات العمرية للإسماعيلي، محققًا مستويات رائعة جعلت منه هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الصاعدة.

مستقبل اللاعب في أوروبا

الصفقة المحتملة مع سلافيا براغ تمثل فرصة كبيرة للنجم الصاعد لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي مبكرًا، وهو ما قد يعزز تطوره الفني ويمنحه فرصة الظهور في البطولات الأوروبية الكبرى مستقبلًا.

من المتوقع أن تصدر إدارة الإسماعيلي قرارها النهائي خلال الأيام المقبلة بشأن قبول العرض، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة اللاعب والنادي على حد سواء



