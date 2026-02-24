قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
أخبار مضللة.. ترامب ينفي معارضة قائد عسكري الدخول في حرب مع إيران
وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي
محاكمة 73 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. اليوم
موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق
مجانًا.. كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته؟.. الأزهر يجيب
دعاء الفجر في السادس من شهر رمضان.. ردد كلمات المغفرة والرجوع إلى الله
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير
صبري فواز يسخر من مدرب الأهلي: لا سيناريو ولا إخراج.. إيه اللي بيحصل؟
335 ألف دولار.. سلافيا براغ يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع موهبة الإسماعيلي
الأحمر يفوز في أسوأ حالاته.. سموحة يعلق على الهزيمة أمام الأهلي بالدوري
موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، لموعد صرف معاشات شهر مارس 2026 والمقرر بدء عملية الصرف مع بداية الشهر ، حيث تصرف من خلال جميع منافذ الصرف " ماكينات ATM ، ومكاتب البريد وبنك ناصر الإجتماعي"، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتقليل الزحام وتجنب أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية الصرف.

موعد صرف معاشات شهر مارس

وينتظر  أصحاب المعاشات وأسرهم موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لتوفير احتياجاتهم المعيشية.

وتتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتابع  بشكل مستمر الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية صرف المعاشات لضمان انتظام صرفها  بكفاءة عالية.

يذكر أن منظومة المعاشات يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن،  وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.

