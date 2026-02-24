موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

تستعد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، لموعد صرف معاشات شهر مارس 2026 والمقرر بدء عملية الصرف مع بداية الشهر ، حيث تصرف من خلال جميع منافذ الصرف " ماكينات ATM ، ومكاتب البريد وبنك ناصر الإجتماعي"، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتقليل الزحام وتجنب أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية الصرف.

موعد صرف معاشات شهر مارس

وينتظر أصحاب المعاشات وأسرهم موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لتوفير احتياجاتهم المعيشية.

وتتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتابع بشكل مستمر الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية صرف المعاشات لضمان انتظام صرفها بكفاءة عالية.

يذكر أن منظومة المعاشات يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.