إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد

شهد محور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد حادثًا مروعًا بعد تصادم سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فور وقوع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى 30 يونيو لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو

وتبين أن المصاب الأول أحمد حماد السيد، 45 عامًا، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ، بينما أُصيب مصطفى عصام محمد بدوي، 31 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، كما أُصيب محمد عصام محمود بدوي، 45 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم.

فيما تعرض عمرو أحمد السيد، 22 عامًا، لاشتباه كسر بالساق اليمنى، وأصيب علاء عبد الحفيظ أحمد، 45 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ، وتم إدخال المصابين إلى الأقسام المختصة لإجراء الأشعات والفحوصات اللازمة، مع وضع عدد منهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم.

ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد حسن سالم رئيس الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد على رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفى، والتأكد من توافر الأطقم الطبية وأكياس الدم وجاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال، مع المتابعة المستمرة لحالات المصابين حتى تماثلهم للشفاء، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.