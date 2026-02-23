محافظ بورسعيد يشدد على إزالة كافة الإشغالات بمنطقة التصنيع

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة التصنيع بحي الضواحي لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمنطقة، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويعزز جودة الحياة للمواطنين.تتم الأعمال تحت إشراف جهاز تعمير سيناء.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي ،والمهندسة احسان برمه مدير مديرية الطرق .

وخلال جولته الميدانية اطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والطرق وتحسين ومنظومة الإنارة العامة والاستغلال الامثل للمساحات بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

ووجه المحافظ خلال الجولة بإقامة حديقة بالمنطقة بشكل حضاري للمواطنين مع إزالة السوق الحالي ووضع مخطط حضاري منظم للمكان يحقق الانضباط ويلبي احتياجات السكان .

محافظ بورسعيد: يوجه بالرفع الفوري لأعمال الرتش والمخلفات بالتصنيع

كما شدد محافظ بورسعيد على إزالة كافة الإشغالات والرتش والمخلفات من المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المظهر الحضاري مشدد علي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.