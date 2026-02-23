أستاذ بالأزهر: المشي إلى المساجد يمنح المؤمن نورًا يوم القيامة

أكد الدكتور نادي عبد الله، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن المساجد ليست مجرد أماكن للعبادة، بل هي بيوت نورانيّة تتجلّى فيها طاعة الله وذكره، حيث يربط حضور المؤمنين للمساجد بينهم وبين النور الإلهي، ويقوي إيمانهم، ويهذب قلوبهم.

وأوضح أن المواظبة على الصلاة في المساجد؛ تجعل المؤمن قريبًا من الله، وتفتح له أبواب الخير في الدنيا والآخرة.

المشائين إلى المساجد

وأشار الدكتور نادي عبد الله، خلال تصريح له، إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- بشر المشائين إلى المساجد في الظُلَم بالنور التام يوم القيامة، وهو دليل على فضل المساجد وأهمية الالتزام بها.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى توضيح فضل المساجد وأثرها في حياة المؤمنين، وتنبيه الجميع إلى أهمية المواظبة على حضورها والمشي إليها بنية الإخلاص والخشوع.

وأضاف أن المشي إلى المساجد والمداومة على الصلاة فيها؛ يمنح المؤمن نورًا يوم القيامة، ويجعله من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما بين النبي- صلى الله عليه وسلم-.

وأكد أن تعلق الإنسان بالمساجد؛ يجعل حياته الروحية متجددة ويزيد من تعلق قلبه بالله- تعالى-، ويقوي الإيمان والتقوى في حياته اليومية.

واستشهد الدكتور نادي عبد الله بقصة ثابت بن عامر- رضي الله عنه-، الذي طلب من أبنائه أن يحملوه إلى المسجد رغم مرضه ليصلي المغرب، فلما أدى صلاته توفاه الله وهو ساجد، مبينًا أن هذا المثال يعكس مدى ارتباط المؤمن بالمسجد وأثره في نيل القرب من الله ونور الآخرة.

ودعا الدكتور نادي عبد الله، إلى الالتزام بالمساجد والحرص على الصلاة فيها والمداومة على ذكر الله، معتبراً أن هذا التعلق بالمساجد والمداومة عليها هو طريق اقتباس النور الإلهي والارتقاء بالروحانية.

وشدد على أن المداومة على حضور المساجد؛ تزرع الإيمان في القلوب وتبعد الإنسان عن انغماس الدنيا وملذاتها.