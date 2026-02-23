قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أستاذ بالأزهر: المشي إلى المساجد يمنح المؤمن نورًا يوم القيامة

المشي إلى المساجد
المشي إلى المساجد
محمد شحتة

أكد الدكتور نادي عبد الله، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن المساجد ليست مجرد أماكن للعبادة، بل هي بيوت نورانيّة تتجلّى فيها طاعة الله وذكره، حيث يربط حضور المؤمنين للمساجد بينهم وبين النور الإلهي، ويقوي إيمانهم، ويهذب قلوبهم. 

وأوضح أن المواظبة على الصلاة في المساجد؛ تجعل المؤمن قريبًا من الله، وتفتح له أبواب الخير في الدنيا والآخرة.

المشائين إلى المساجد

وأشار الدكتور نادي عبد الله، خلال تصريح له، إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- بشر المشائين إلى المساجد في الظُلَم بالنور التام يوم القيامة، وهو دليل على فضل المساجد وأهمية الالتزام بها.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى توضيح فضل المساجد وأثرها في حياة المؤمنين، وتنبيه الجميع إلى أهمية المواظبة على حضورها والمشي إليها بنية الإخلاص والخشوع.

وأضاف أن المشي إلى المساجد والمداومة على الصلاة فيها؛ يمنح المؤمن نورًا يوم القيامة، ويجعله من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما بين النبي- صلى الله عليه وسلم-. 

وأكد أن تعلق الإنسان بالمساجد؛ يجعل حياته الروحية متجددة ويزيد من تعلق قلبه بالله- تعالى-، ويقوي الإيمان والتقوى في حياته اليومية.

واستشهد الدكتور نادي عبد الله بقصة ثابت بن عامر- رضي الله عنه-، الذي طلب من أبنائه أن يحملوه إلى المسجد رغم مرضه ليصلي المغرب، فلما أدى صلاته توفاه الله وهو ساجد، مبينًا أن هذا المثال يعكس مدى ارتباط المؤمن بالمسجد وأثره في نيل القرب من الله ونور الآخرة.

ودعا الدكتور نادي عبد الله، إلى الالتزام بالمساجد والحرص على الصلاة فيها والمداومة على ذكر الله، معتبراً أن هذا التعلق بالمساجد والمداومة عليها هو طريق اقتباس النور الإلهي والارتقاء بالروحانية.

وشدد على أن المداومة على حضور المساجد؛ تزرع الإيمان في القلوب وتبعد الإنسان عن انغماس الدنيا وملذاتها.

