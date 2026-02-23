قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ارزقنا فيه صلاة قبل الممات.. الجامع الأزهر يصدح بالدعاء للمسجد الأقصى في ليلة 6 رمضان

الجامع الأزهر يصدح بالدعاء للمسجد الأقصى
الجامع الأزهر يصدح بالدعاء للمسجد الأقصى
أحمد سعيد

شهد الجامع الأزهر الشريف، خلال صلاتي العشاء والتراويح في سادس ليالي شهر رمضان المبارك، لحظات خاشعة تعالت فيها أصوات المصلين بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل لنصرة المسجد الأقصى المبارك وتحريره.

وكان اصطف آلاف المصلين، مساء اليوم الإثنين، في الليلة السادسة من ليالي شهر رمضان لعام 1447هـ، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، حيث امتلأ الصحن والأروقة برواد بيت الله من مختلف المحافظات، إلى جانب الطلاب الوافدين، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع وتلاوة القرآن الكريم.

آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان

وتقدَّم صفوف المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ حسن عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وقياداته.

ورفع أذان العشاء الشيخ محمد سالم عامر، ثم أمَّ المصلين في صلاة العشاء الطالب محمد عبد النبي جادو، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة النساء.

وتُقام صلاة التراويح بآيات من سورتي النساء والمائدة بالقراءات المتواترة، حيث يقرأ الدكتور أسامة الحديدي في الركعات الثماني الأولى برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي، ويقرأ الشيخ عمرو فاروق في الركعات من التاسعة حتى الرابعة عشرة برواية رويس عن الإمام يعقوب الحضرمي، ثم يقرأ الطالب محمد رضا قايبل في الركعات من الخامسة عشرة حتى العشرين برواية خلف العاشر، في تنوع يعكس رسوخ علم القراءات وإحياء تراث الأمة في هذا الفن الشريف.

وألقى درس التراويح د. سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ضمن البرنامج العلمي المصاحب لإحياء الليالي الرمضانية. ويؤم المصلين في الشفع والوتر الشيخ محمد سالم عامر، في ختام ليلة قرآنية عامرة بالتلاوة المتقنة والخشوع.

وعقب صلاة التراويح، عُقد ملتقى الأزهر بعنوان «مكانة العقل في الإسلام»، بحضور د. رجب خضر، الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، ود. عبد الرحمن فايد، الأستاذ بكلية العلوم الإسلامية للوافدين، ويقدمه سمير شهاب، المذيع بالتليفزيون المصري، حيث يتناول الملتقى مكانة العقل في التشريع الإسلامي، وحدود دوره، وعلاقته بالوحي في بناء التصور الإسلامي المتكامل.

ويأتي إحياء ليالي رمضان ضمن البرنامج الرمضاني الشامل الذي ينفذه الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة وعلى رأسها الجامع الأزهر، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث يجمع البرنامج الرمضاني بين إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة، وتنظيم الدروس العلمية والمقارئ القرآنية، إلى جانب الأنشطة الدعوية والاجتماعية، مع تنظيم بيت الزكاة والصدقات مائدة إفطار جماعي للطلاب الوافدين بواقع 10 آلاف وجبة إفطار وسحور، تأكيدًا لدور الأزهر الديني والدعوي والمجتمعي في شهر رمضان المبارك.

الجامع الأزهر يصدح بالدعاء للمسجد الأقصى الجامع الأزهر الأزهر العشاء والتراويح شهر رمضان

