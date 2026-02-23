قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري

حمزة شعيب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مروان عثمان هدف المباراة الوحيد، ليمنح المارد الأحمر 3 نقاط ثمينة عزز بها موقفه في جدول الترتيب، تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي واصل قيادة الفريق نحو المنافسة بقوة على القمة.

وجاءت المباراة متكافئة في فترات عديدة، إلا أن الأهلي نجح في حسمها بخبرة لاعبيه وفاعليته الهجومية، ليخرج بانتصار يعزز حظوظه في سباق الصدارة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة جديدة أمام فريق زد في الجولة المقبلة من الدوري، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين في ظل الصراع المشتعل على المراكز المتقدمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع زد في تمام الساعة 9.30 مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، يوم السبت الموافق 28 فبراير الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وحصد المزيد من النقاط، في ظل منافسة قوية لا تحتمل فقدان أي نقطة خلال الجولات الحاسمة من عمر المسابقة.

الأهلي سموحة الاهلي وسموحة بطولة الدوري

