الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مروان عثمان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30؛ بعدما تابع تسديدة يوسف بلعمري التي تصدى لها حارس سموحة أحمد ميهوب، ليضعها مهاجم الأهلي في الشباك مانحًا فريقه التقدم.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة متصدرًا جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الثامن.

الشوط الأول

بدأت المباراة بإيقاع هادئ مع محاولات من الأهلي لفرض سيطرته على وسط الملعب دون خطورة حقيقية، قبل أن يتعرض ياسين مرعي لإصابة عضلية في الدقيقة 15، ليغادر الملعب ويشارك هادي رياض بدلًا منه في الدقيقة 18.

وعلى الرغم من النشاط النسبي لسموحة، نجح الأهلي في خطف هدف التقدم عبر مروان عثمان في الدقيقة 30.

وكاد أصحاب الأرض يدركون التعادل قبل نهاية الشوط، لكن تسديدة عبده يحيى في الدقيقة 41 مرت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ودخل سموحة الشوط الثاني بضغط هجومي، وسدد خالد الغندور كرة قوية في الدقيقة 46 تصدى لها مصطفى شوبير ببراعة.

ورد الأهلي بمحاولات عبر إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان، لكن دون مضاعفة النتيجة

وأجرى الأهلي عدة تغييرات لتنشيط الصفوف، فيما واصل سموحة محاولاته لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع الأهلي وحارسه مصطفى شوبير حافظا على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

تشكيل الأهلي خلال المباراة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام – ياسين مرعي (هادي رياض) – يوسف بلعمري

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان

الهجوم: إمام عاشور – أشرف بن شرقي – مروان عثمان

تشكيل سموحة خلال المباراة

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: هشام حافظ – محمد دبش – ميدو مصطفى – يوسف عفيفي

الوسط: عمرو السيسي – خالد الغندور – سامادو

الهجوم: عبده يحيى – سمير فكري – صامويل أمادي