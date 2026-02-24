مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو

أفادت وزارة الداخلية الروسية بمقتل شرطي مرور وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة في ساحة محطة سافيولوفسكي بموسكو في ساعة متأخرة من ليل الاثنين إلى الثلاثاء.





ووفقا لمصادر أمنية، في حوالي الساعة 12:05 ليلا بتوقيت موسكو، اقترب شخص مجهول من ضباط شرطة المرور التابعين للمنطقة الشمالية الشرقية من موسكو، والذين كانوا يقومون بدورية في سيارة شرطة قرب ساحة محطة سافيلوفسكي للقطارات، وبعد ذلك انفجرت عبوة ناسفة.





وجاء في بيان نُشر على قناة "ماكس" التابعة لوزارة الداخلية: "تشير التقارير الأولية إلى أن أحد ضباط شرطة المرور توفي جراء إصابته، ويتلقى الضابط الثاني العلاج في المستشفى".





وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الداخلية أنه بعد فحص الكاميرات في منطقة الانفجار، توصل ضباط الشرطة إلى أن الجاني قد توفي في مكان الحادث.





وكانت الوزارة قد صرحت فور وقوع الانفجار أن "ضباط شرطة موسكو، يقومون بالتعاون مع زملائهم من أجهزة إنفاذ القانون، بتحديد جميع ملابسات الحادث والبحث عن الجاني. حيث نشرت قوات أمنية لتحديد مكان وجوده، كما تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات وتفاصيل الحادث".