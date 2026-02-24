مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا

تواصل فورد تقديم طراز توروس برؤية متطورة في نسخة 2026 الجديدة كليًا، ضمن فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم، ويأتي الطراز بتحديثات واضحة لمست التصميم والتقنيات، حيث قدمت بخيارين لمنظومة الحركة، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

محركات فورد توروس 2026 وتقنيات متنوعة

تتوفر فورد توروس 2026 بمحرك بنزين من عائلة EcoBoost سعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 239 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

فورد توروس 2026

وتقدم الشركة نسخة هجينة تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يعمل إلى جانب محرك كهربائي مدعوم ببطارية ليثيوم أيون، لتصل القوة الإجمالية إلى 185 حصانًا، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة من نوع CVT.

فورد توروس 2026 ووسائل الحماية والأمان

حصلت توروس على باقة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل خاصية التحذير والمساعدة عند تغيير المسار، ونظام التنبيه عند مغادرة المسار دون استخدام الإشارة، كما زُودت السيارة بخاصية الفرملة الطارئة التلقائية التي تتدخل عند رصد خطر وشيك.

فورد توروس 2026

وتضم التجهيزات كذلك نظام مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من الاصطدام الأمامي، إضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مدعومة بحساسات أمامية وخلفية، كما تتوفر بتقنية المساعدة على الفرملة أثناء الرجوع للخلف.

تجهيزات السيارة فورد توروس 2026

وتأتي فورد توروس 2026 مزودة بشاشة معلومات وترفيه قياس 13.2 بوصة، تتيح التحكم في العديد من وظائف السيارة وتدعم أنظمة الاتصال الحديثة، كما يتوفر نظام دخول ذكي مع تشغيل المحرك عبر ضغطة زر، إلى جانب خاصية التشغيل عن بُعد.

فورد توروس 2026

وتشمل التجهيزات فتحة سقف، وإضاءة داخلية محيطية، فضلًا عن شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام صوتي متكامل، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية LED، مع خيارات لجنوط بقياس 18 أو 19 بوصة، مرايات جانبية كهربائية التحكم.