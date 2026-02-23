المواصفات الكاملة للوحش الصيني BYD ليوبارد 8.. صور

تدخل BYD ساحة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم عبر طراز BYD ليوبارد 8، الذي يعتمد على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين موزعين على المحورين الأمامي والخلفي، ما يوفر نظام دفع رباعي عالي الأداء.

القدرات الفنية لسيارة BYD ليوبارد 8

تصل القوة الإجمالية لنظام الدفع إلى 737 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 760 نيوتن متر، وهي أرقام تضع السيارة في نطاق أداء مرتفع ضمن فئتها، ويتصل هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، فيما يتيح النظام الكهربائي مدى قيادة يقارب 100 كيلومتر بالشحنة الواحدة في الوضع الكهربائي، وتُظهر الأرقام قدرة السيارة على التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية.

سيارة BYD ليوبارد 8

أبعاد وتصميم BYD ليوبارد 8

تأتي ليوبارد 8 بتصميم رياضي، إذ يبلغ طولها 5,195 مم، وعرضها 1,994 مم، وارتفاعها 1,905 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,920 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 220 مم، فيما يتراوح وزنها بين 3,305 و3,390 كجم وفقًا للتجهيزات.

ويتسم التصميم الخارجي بحضور واضح من خلال شبكة أمامية كبيرة بلمسات كرومية، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، كما ترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة، وتضم مرايا جانبية كهربائية مزودة بخاصية الطي والتدفئة ومؤشرات انعطاف مدمجة.

سيارة BYD ليوبارد 8

مقصورة وتجهيزات السيارة

تقدم السيارة BYD ليوبارد 8 مقصورة تعتمد على ثلاث صفوف من المقاعد، مع تركيز واضح على الشاشات والأنظمة الرقمية، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة رئيسية قياس 17.3 بوصة لنظام الترفيه، إلى جانب شاشة أمام الراكب الأمامي بقياس 12.3 بوصة، إضافة إلى لوحة عدادات رقمية بالكامل بالمقاس ذاته.

وتشمل التجهيزات نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظامًا صوتيًا مكوّنًا من 18 سماعة، فضلاً عن شاحن لاسلكي للهاتف في الأمام ومنافذ USB موزعة على الصفوف الثلاثة، مع مقاعد أمامية كهربائية وتدعم الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

سيارة BYD ليوبارد 8

تعتمد ليوبارد 8 على مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، من بينها نظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي، ونظام مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه عند تغيير المسار، إضافة إلى مثبت سرعة ذكي متكيف مع حركة المرور.

وتتوفر كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات أمامية وخلفية لدعم عملية الركن، ونظام المحافظة على المسار، وتشمل التجهيزات كذلك تنبيهًا عند فتح الأبواب في حال اقتراب مركبة من الخلف، وثماني وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، إلى جانب نظام مراقبة ضغط الإطارات مع تنبيه عند انخفاض الضغط.