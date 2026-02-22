جيلي ستاراي 2026 تظهر لأول مرة .. تفاصيل

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي ستاراي موديل 2026، وتنتمي ستاراي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الهجين، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك جيلي ستاراي موديل 2026

تحصل سيارة جيلي ستاراي موديل 2026 علي قوتها من نظام هجين متطور يجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي، ومحرك كهربائي بقوة 215 حصان، لتبلغ القوة الإجمالية 255 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8 ثوانٍ فقط، وبفضل تقنية E-DHT، ويمكن شحنها من خلال الشحن السريع في غضون 16 دقيقة فقط .

مواصفات جيلي ستاراي موديل 2026

تظهر سيارة جيلي ستاراي موديل 2026 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها علي، واجهة هجومية مع إضاءة LED تفاعلية تخلق حضور مهيب، وبها تصميم انسيابي يساهم في تقليل مقاومة الهواء، وبها شاشة تعمل باللمس عمودية مقاس 15.4 بوصه .

سعر جيلي ستاراي موديل 2026

تباع سيارة جيلي ستاراي موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 142 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة جيلي في صناعة السيارات

تأسست مجموعة جيلي الصينية عام 1986 على يد لي شوفو، وتحولت من تصنيع الثلاجات والدراجات النارية إلى صناعة السيارات في عام 1997.

وأطلقت جيلي أول سيارة عام 1998 لتصبح أول شركة سيارات خاصة في الصين، واستحوذت على فولفو للسيارات عام 2010، وتطورت لتصبح عملاق عالمي في صناعة السيارات، وهي مالكة للوتس، وبولستار، وشركات أخرى، وتعمل علي التركيز بقوة على السيارات الكهربائية .

وجدير بالذكر ان جيلي تعتبر من كبرى شركات السيارات عالمياً ، وتنتج ملايين السياراتبما فيها الكهربائية والهجينة تحت علامات متعددة مثل زيكر وجيومتري، مع استثمارات في أستون مارتن.