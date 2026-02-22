قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
حسام موافي : الصيام مدرسة حياة في تهذيب النفس وضبط المشاعر
الفنان كريم مغاوري يكشف تطويرات حالته الصحية.. خاص
السكة الحديد: جرار زراعي يقتحم القضبان بين محطتي فاقوس والسماعنة | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيلي ستاراي 2026 تظهر لأول مرة .. تفاصيل

جيلي ستاراي موديل 2026
جيلي ستاراي موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي ستاراي موديل 2026، وتنتمي ستاراي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الهجين، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

جيلي ستاراي موديل 2026

محرك جيلي ستاراي موديل 2026

جيلي ستاراي موديل 2026

تحصل سيارة جيلي ستاراي موديل 2026 علي قوتها من نظام هجين متطور يجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي، ومحرك كهربائي بقوة 215 حصان، لتبلغ القوة الإجمالية 255 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8 ثوانٍ فقط، وبفضل تقنية E-DHT، ويمكن شحنها من خلال الشحن السريع في غضون 16 دقيقة فقط .

مواصفات جيلي ستاراي موديل 2026

جيلي ستاراي موديل 2026

تظهر سيارة جيلي ستاراي موديل 2026 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها علي، واجهة هجومية مع إضاءة LED تفاعلية تخلق حضور مهيب، وبها تصميم انسيابي يساهم في تقليل مقاومة الهواء، وبها شاشة تعمل باللمس عمودية مقاس 15.4 بوصه .

سعر جيلي ستاراي موديل 2026

جيلي ستاراي موديل 2026

تباع سيارة جيلي ستاراي موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 142 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة جيلي في صناعة السيارات

تأسست مجموعة جيلي الصينية عام 1986 على يد لي شوفو، وتحولت من تصنيع الثلاجات والدراجات النارية إلى صناعة السيارات في عام 1997.

جيلي ستاراي موديل 2026

وأطلقت جيلي أول سيارة عام 1998 لتصبح أول شركة سيارات خاصة في الصين، واستحوذت على فولفو للسيارات عام 2010، وتطورت لتصبح عملاق عالمي في صناعة السيارات، وهي مالكة للوتس، وبولستار، وشركات أخرى، وتعمل علي التركيز بقوة على السيارات الكهربائية .

جيلي ستاراي موديل 2026

وجدير بالذكر  ان جيلي تعتبر من كبرى شركات السيارات عالمياً ، وتنتج ملايين السياراتبما فيها الكهربائية والهجينة تحت علامات متعددة مثل زيكر وجيومتري، مع استثمارات في أستون مارتن.

جيلي ستاراي ستاراي موديل 2026 محرك جيلي ستاراي مواصفات جيلي ستاراي موديل 2026 سعر جيلي ستاراي جيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق أجهزة جديدة بأسعار معقولة و بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك التفاصيل كاملة

إكسبنج G02

للمرة الأولى.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد