قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني
نتنياهو يهدد طهران: ننسق مع ترامب بشأن إيران.. وستتلقى ردا لا تتصوره
وزير خارجية الاحتلال: ندعم نزع سلاح حماس.. وخطة ترامب تعالج جذور الصراع
نتنياهو: لا إعادة بناء لغزة حتى نزع سلاح حماس
علي شعث: نشر 5 آلاف شرطي في غزة خلال ستين يوما
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ثالث ليلة في رمضان
ننشر صور ضحايا محور 30 يونيو جنوب بورسعيد |شاهد
بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين في ثاني ليالي رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار هوندا أوديسي 2026 في السعودية

هوندا أوديسي 2026
هوندا أوديسي 2026
صبري طلبه

تقدم هوندا اليابانية عملاق تصنيع السيارات، عددا كبيرا من إصداراتها في السوق السعودي، ومنها السيارة أوديسي موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، ذات التصميم العصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات والتقنيات.

أبعاد وتصميم هوندا أوديسي 2026

تعتمد سيارة هوندا على هيكل طويل يمنحها حضوراً رياضيًا مع الطابع العائلي، إذ يبلغ طولها 5,235 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,995 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,767 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,000 مم، وهذه الأرقام تترجم عملياً إلى مساحة داخلية واسعة موزعة على ثلاثة صفوف.

هوندا أوديسي 2026

ويختلف الوزن الإجمالي بحسب الفئة، حيث تسجل فئة LX نحو 2,032 كجم، بينما ترتفع إلى 2,051 كجم في فئة EX-L، وتصل إلى 2,080 كجم في فئة Touring الأعلى تجهيزاً، كما تعتمد فئتا LX وEX-L على عجلات قياس 18 بوصة، في حين تحصل فئة Touring على جنوط أكبر بقياس 19 بوصة.

محرك وأداء هوندا أوديسي 2026

تأتي هوندا أوديسي 2026 بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 280 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود نحو 11.9 كم لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 73.8 لتر.

هوندا أوديسي 2026

 

مقصورة وتجهيزات هوندا أوديسي

 

تأتي السيارة هوندا أوديسي 2026 بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع فتحات مستقلة للصفين الثاني والثالث، كما يتوفر شاحن لاسلكي للهواتف ضمن التجهيزات، وشاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات.

كما تأتي السيارة بنظام صوتي يختلف بحسب الفئة، حيث يتوفر بسبع سماعات في بعض النسخ ويصل إلى 11 سماعة في الفئات الأعلى، وتدعم المقاعد الأمامية التعديل الكهربائي مع ذاكرة وضعيات، إضافة إلى خاصية التبريد، مع إمكانية ضبط متعددة تصل إلى 8 وضعيات.

هوندا أوديسي 2026

 

أسعار هوندا أوديسي 2026 في السعودية

تتوفر السيارة في السوق السعودي بثلاث فئات، حيث يبدأ سعر فئة LX من 183,855 ريال، فيما يبلغ سعر فئة EX-L نحو 211,485 ريال، وتصل فئة Touring إلى 235,635 ريال.

هوندا أوديسي هوندا أوديسي هوندا أوديسي 2026 سعر هوندا أوديسي 2026 أسعار هوندا أوديسي 2026 مواصفات هوندا أوديسي 2026 أسعار هوندا أوديسي 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

هوندا أوديسي 2026

مواصفات وأسعار هوندا أوديسي 2026 في السعودية

تويوتا راف 4 موديل 2026

أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية

مميزات أمان يجب توافرها في سيارات 2026

مميزات أمان يجب توافرها في سيارات 2026.. تقنيات الركن والرؤية الأبرز

بالصور

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد