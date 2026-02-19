مواصفات وأسعار هوندا أوديسي 2026 في السعودية

تقدم هوندا اليابانية عملاق تصنيع السيارات، عددا كبيرا من إصداراتها في السوق السعودي، ومنها السيارة أوديسي موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، ذات التصميم العصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات والتقنيات.

أبعاد وتصميم هوندا أوديسي 2026

تعتمد سيارة هوندا على هيكل طويل يمنحها حضوراً رياضيًا مع الطابع العائلي، إذ يبلغ طولها 5,235 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,995 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,767 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,000 مم، وهذه الأرقام تترجم عملياً إلى مساحة داخلية واسعة موزعة على ثلاثة صفوف.

هوندا أوديسي 2026

ويختلف الوزن الإجمالي بحسب الفئة، حيث تسجل فئة LX نحو 2,032 كجم، بينما ترتفع إلى 2,051 كجم في فئة EX-L، وتصل إلى 2,080 كجم في فئة Touring الأعلى تجهيزاً، كما تعتمد فئتا LX وEX-L على عجلات قياس 18 بوصة، في حين تحصل فئة Touring على جنوط أكبر بقياس 19 بوصة.

محرك وأداء هوندا أوديسي 2026

تأتي هوندا أوديسي 2026 بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 280 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود نحو 11.9 كم لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 73.8 لتر.

هوندا أوديسي 2026

مقصورة وتجهيزات هوندا أوديسي

تأتي السيارة هوندا أوديسي 2026 بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع فتحات مستقلة للصفين الثاني والثالث، كما يتوفر شاحن لاسلكي للهواتف ضمن التجهيزات، وشاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات.

كما تأتي السيارة بنظام صوتي يختلف بحسب الفئة، حيث يتوفر بسبع سماعات في بعض النسخ ويصل إلى 11 سماعة في الفئات الأعلى، وتدعم المقاعد الأمامية التعديل الكهربائي مع ذاكرة وضعيات، إضافة إلى خاصية التبريد، مع إمكانية ضبط متعددة تصل إلى 8 وضعيات.

هوندا أوديسي 2026

أسعار هوندا أوديسي 2026 في السعودية

تتوفر السيارة في السوق السعودي بثلاث فئات، حيث يبدأ سعر فئة LX من 183,855 ريال، فيما يبلغ سعر فئة EX-L نحو 211,485 ريال، وتصل فئة Touring إلى 235,635 ريال.