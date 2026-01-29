شاهد| هوندا بريلود 2026 الجديدة

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هوندا بريلود موديل 2026، وتنتمي بريلود لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتظهر بتصميم جذاب وعصري .

سيارة هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة

محرك هوندا بريلود موديل 2026

تحصل سيارة هوندا بريلود موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، بجانب نظام هجين بمحركين كهربائيين، وتنتج قوة 200 حصان، وعزم دوران 315 نيوتن/ متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

تتسارع سيارة هوندا بريلود موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر .

مواصفات هوندا بريلود موديل 2026

زودت سيارة هوندا بريلود موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية ناعمة تذكرنا بالسيارات الأوروبية الفاخرة، وبها مقدمة منخفضة ومصابيح نحيفة تمنحها نظرة هجومية هادئة، وبها مواد فاخرة وخياطة يدوية متباينة، وبها شاشات عرض متطورة تدعم اللغة العربية وأنظمة الملاحة المحلية.

تاريخ شركة هوندا في صناعة السيارات

تأسست شركة هوندا عام 1948)، وأنشأ سويشيرو هوندا شركة "هوندا موتورز" في هاماماتسو، اليابان، بعد نجاحه في تركيب محركات على دراجات هوائية، ودخلت هوندا مجال تصميم السيارات عام 1962، وتوسعت لتصنيع سيارات سباق، مستفيدة من خبرتها في الدراجات النارية.

وأطلقت هوندا طراز "سيفيك" بمحرك CCVC الثوري الذي يقاوم التلوث البيئي، مما حقق لها نجاح باهر عالمي، وأصبحت هوندا أول شركة يابانية تصنع سياراتها في الولايات المتحدة الأمريكية في مصنع أوهايو.

واشتهرت هوندا بطرازات عديدة منها أكورد، وسيفيك، وCR-V بجودتها واعتماديتها، وانتشرت مصانعها عالمياً لإنتاج ملايين السيارات سنوياً، وقامت هوندا بإنتاج 100 مليون سيارة في 2016، وتركز حالياً على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات السيارات الصديقة للبيئة والكهربائية.