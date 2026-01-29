قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الداخلية والنائب العام في إيران
غريب جدا.. الغندور ينتقد موقف المركز الإعلامي للأهلي بشأن إمام عاشور
ترامب: رئيس الفيدرالي الأمريكي يضر ببلادنا وأمنها القومي
قيادي في حركة فتح يحذر من قرب تطبيق خطة E1 الإسرائيلية لشطر الضفة الغربية
مقتل الفنانة السورية هدي شعراوي في فيلاتها .. تفاصيل
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| هوندا بريلود 2026 الجديدة

هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة
هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هوندا بريلود موديل 2026، وتنتمي بريلود لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتظهر بتصميم جذاب وعصري .

سيارة هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة 

محرك هوندا بريلود موديل 2026

سيارة هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة 

تحصل سيارة هوندا بريلود موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، بجانب نظام هجين بمحركين كهربائيين، وتنتج قوة 200 حصان، وعزم دوران    315 نيوتن/ متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة 

تتسارع سيارة هوندا بريلود موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر .

سيارة هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة 

مواصفات هوندا بريلود موديل 2026

زودت سيارة هوندا بريلود موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية ناعمة تذكرنا بالسيارات الأوروبية الفاخرة، وبها مقدمة منخفضة ومصابيح نحيفة تمنحها نظرة هجومية هادئة، وبها مواد فاخرة وخياطة يدوية متباينة، وبها شاشات عرض متطورة تدعم اللغة العربية وأنظمة الملاحة المحلية.

سيارة هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة 

تاريخ شركة هوندا في صناعة السيارات

تأسست شركة هوندا عام 1948)، وأنشأ سويشيرو هوندا شركة "هوندا موتورز" في هاماماتسو، اليابان، بعد نجاحه في تركيب محركات على دراجات هوائية، ودخلت هوندا مجال تصميم السيارات عام 1962، وتوسعت لتصنيع سيارات سباق، مستفيدة من خبرتها في الدراجات النارية.

سيارة هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة 

وأطلقت هوندا طراز "سيفيك" بمحرك CCVC الثوري الذي يقاوم التلوث البيئي، مما حقق لها نجاح باهر عالمي، وأصبحت هوندا أول شركة يابانية تصنع سياراتها في الولايات المتحدة الأمريكية في مصنع أوهايو.

سيارة هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة 

واشتهرت هوندا بطرازات عديدة منها أكورد، وسيفيك، وCR-V بجودتها واعتماديتها، وانتشرت مصانعها عالمياً لإنتاج ملايين السيارات سنوياً، وقامت هوندا بإنتاج 100 مليون سيارة في 2016، وتركز حالياً على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات السيارات الصديقة للبيئة والكهربائية. 

السيارات الكوبيه الرياضية شركة هيونداي هوندا بريلود هوندا بريلود موديل 2026 بريلود موديل 2026 محرك هوندا بريلود مواصفات هوندا بريلود صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

تدريب وخبراء أجانب وشهادات جودة.. غرفة الصناعات النسيجية تبحث تطوير قطاع الغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مستثمرين أتراك في صناعة الملابس فرص التعاون

الغرفة التجارية للقاهرة تستقبل وفد سوري لبحث سُبل التعاون المشترك بين البلدين

وفد اقتصادي سوري يزور غرفة القاهرة لبحث آفاق تعاون جديدة في قطاع مواد البناء

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد