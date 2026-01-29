قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
تكنولوجيا وسيارات

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

تويوتا كراون موديل 2026
تويوتا كراون موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، وتنتمي كروان لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

 تويوتا كراون موديل 2026

محرك تويوتا كراون موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا كراون موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي هايبرد، وتنتج قوة 236 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.6 ثانية، وتحتاج إلي 17.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 تويوتا كراون موديل 2026

ويوجد بـ سيارة تويوتا كراون موديل 2026 محرك اخر سعة 2400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 340 حصان، وعزم دوران 542 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية .

مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

تظهر سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، واجهة هجومية مع شبك سفلي ضخم، وبها مصابيح LED نحيفة جداً، وشريط أسود ممتد على جوانب الأبواب، وبها سقف مائل نحو الخلف يعطيها طابع مستقبلي، وقللت تويوتا من استخدام البلاستيك الأسود اللامع لصالح مواد أكثر متانة ورقياً، وبها تقنيات عزل صوتي متطورة تجعل المقصورة واحة من الهدوء حتى على سرعة 120 كم/ساعة .

 تويوتا كراون موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بها، شبك أمامي مدمج بلون الهيكل يمنحها مظهر عصري ونظيف، وخطوط جانبية انسيابية جداً مع تقليل الكسوات البلاستيكية السوداء .

سعر تويوتا كراون موديل 2026

 تويوتا كراون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 154 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 202 ألف ريال سعودي .

تاريخ تويوتا في صناعة السيارات

 تويوتا كراون موديل 2026

تأسست تويوتا موتور كوربوريشن رسمياً عام 1937 على يد كيشيرو تويودا في اليابان، وهي شركة متفرعة من صناعة النسيج إلى السيارات، وبدأت بأول طراز "تويوتا AA" عام 1936، وتطورت لتصبح رائدة عالمية في الاعتمادية والابتكار وانتجت الهايبرد بروس عام 1997، متصدرة مبيعات السيارات العالمية في السنوات الأخيرة بملايين الوحدات سنوياً، وتبنت أنظمة إنتاج فائقة الكفاءة (TPS). 

تويوتا كراون موديل 2026 كراون موديل 2026 السيارات الكروس أوفر الرياضية السيارات الكروس أوفر محرك تويوتا كراون تويوتا كراون كراون مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

