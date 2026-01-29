سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، وتنتمي كروان لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

محرك تويوتا كراون موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا كراون موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي هايبرد، وتنتج قوة 236 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.6 ثانية، وتحتاج إلي 17.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

ويوجد بـ سيارة تويوتا كراون موديل 2026 محرك اخر سعة 2400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 340 حصان، وعزم دوران 542 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية .

مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

تظهر سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، واجهة هجومية مع شبك سفلي ضخم، وبها مصابيح LED نحيفة جداً، وشريط أسود ممتد على جوانب الأبواب، وبها سقف مائل نحو الخلف يعطيها طابع مستقبلي، وقللت تويوتا من استخدام البلاستيك الأسود اللامع لصالح مواد أكثر متانة ورقياً، وبها تقنيات عزل صوتي متطورة تجعل المقصورة واحة من الهدوء حتى على سرعة 120 كم/ساعة .

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بها، شبك أمامي مدمج بلون الهيكل يمنحها مظهر عصري ونظيف، وخطوط جانبية انسيابية جداً مع تقليل الكسوات البلاستيكية السوداء .

سعر تويوتا كراون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 154 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 202 ألف ريال سعودي .

تاريخ تويوتا في صناعة السيارات

تأسست تويوتا موتور كوربوريشن رسمياً عام 1937 على يد كيشيرو تويودا في اليابان، وهي شركة متفرعة من صناعة النسيج إلى السيارات، وبدأت بأول طراز "تويوتا AA" عام 1936، وتطورت لتصبح رائدة عالمية في الاعتمادية والابتكار وانتجت الهايبرد بروس عام 1997، متصدرة مبيعات السيارات العالمية في السنوات الأخيرة بملايين الوحدات سنوياً، وتبنت أنظمة إنتاج فائقة الكفاءة (TPS).