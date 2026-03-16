خرمشهر وعماد وقدر .. صواريخ إيران تستهدف القاعدة الأمريكية في قطر ومستودعا إسرائيليا

شن الحرس الثوري الإيراني، هجوما كبيرا ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر، إلى جانب مستودع أسلحة إسرائيلي في تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له، أن الهجمات استخدم فيها، عدد من الصواريخ من طراز خرمشهر وعماد وقدر.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه، إنه تم تنفيذ الموجة 56 من عملية وعد صادق 4 ضد قيادة الدعم الإقليمي الجنوبي ومستودع تخزين صواريخ رافائيل الاستراتيجي.

وأضاف البيان أن العملية استهدفت مواقع في الأراضي المحتلة، بما في ذلك قيادة الدعم الإقليمي الجنوبي، والمستودع الاستراتيجي لصواريخ رافائيل شمال الأراضي المحتلة، وقاعدة الإرهابيين الأمريكيين في العديد، وذلك بضربات دقيقة من منظومتي "خرمشهر عماد" و"قدر" الثقيلتين والمتطورتين.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قصفت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني مستودعات الاسلحة والذخائر في قاعدة الظفرة الجوية التابعة للقوات الأمريكية.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيانه رقم 41 لعملية الوعد الصادق 4 أن القوات البحرية التابعة له وجهت ضربات مدمرة ودقيقة للمستودع الرئيسي للذخائر في قاعدة الظفرة الجوية.

وأشار البيان إلى أن القصف الصاروخي الإيراني تسبب في حدوث انفجارات قوية جدا في هذه القاعدة وصدرت أوامر باخلائها حيث اضطر الجنود الأمريكيين لسحب الطائرات الحربية من هذه القاعدة ونقلها الى باقي القواعد التابعة لهم.