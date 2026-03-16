وسط الحرب ضد إيران .. فضيحة جنسية تضرب إسرائيل من مكتب نتنياهو

تُجري شرطة الاحتلال تحقيقًا مع مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاشتباه في ارتكابه سلوكًا جنسيًا غير لائق، في ظل استمرار الحرب ضد إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي، بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك.

وقد استمر التحقيق مع مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لعدة أشهر للاشتباه في ارتكابه سلوكًا جنسيًا غير لائق، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكانت القضية خاضعة لأمر حظر نشر انتهى سريانه ليلة أمس ولم تطلب الشرطة من المحكمة تمديد الأمر، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية.

وقد بدأ التحقيق في الحادثة المذكورة، والتي يُقال إنها وقعت قبل نحو ثلاث سنوات في أحد الفنادق، بعد أن وصلت معلومات إلى الشرطة حول مزاعم السلوك الجنسي غير اللائق وترفض الضحية المزعومة تقديم شكوى رسمية.

ويواجه محققو وحدة الجرائم الكبرى "لاهاف 433" التابعة للشرطة صعوبة في التحقيق في هذه المزاعم بسبب تردد المرأة في تقديم شكوى، ومن المتوقع أن يغلقوا القضية إذا لم يطرأ أي تغيير، وفقًا لما ذكرته هيئة البث العامة "كان".

والضحية المزعومة ليست موظفة في مكتب رئيس الوزراء.