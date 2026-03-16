ناقلات نفط باكستانية تخترق مضيق هرمز .. هل بدأت إيران فتح الممر لشحنات مختارة؟

عبرت ثلاث ناقلات نفط باكستانية مضيق هرمز خلال الأيام العشرة الماضية، وفقًا لمصادر في قطاع الشحن الباكستاني وبيانات تتبع السفن، مما يشير إلى احتمال سماح إيران بمرور بعض شحنات النفط.

وأفاد أحد المصادر، من المؤسسة الوطنية الباكستانية للشحن (PNSC)، لشبكة CNN شريطة عدم الكشف عن هويته، أن آخر ناقلة نفط باكستانية عبرت المضيق هي "كراتشي".

وأضاف المصدر أنه "من المرجح جدًا" أن يكون المرور الآمن قد تم "بالتنسيق مع الإيرانيين".

وأظهرت بيانات تتبع السفن من موقع MarineTraffic أن ناقلة النفط عبرت المضيق مساء الأحد، محاذيةً الساحل الإيراني.

أفادت منظمة "مارين ترافيك" بأن ناقلة النفط كانت تبحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران وتبث إشارة نظام التعريف الآلي (AIS)، "مما يشير إلى احتمال حصول شحنات مختارة على ممر آمن تم التفاوض عليه".

وصرح قمر شيما، المدير التنفيذي لمعهد سانوبير، وهو مركز أبحاث في إسلام آباد، لشبكة CNN بأنه "يمكن الافتراض بثقة" أن باكستان استخدمت قنواتها الدبلوماسية مع الحرس الثوري الإيراني للتوصل إلى اتفاق يسمح لسفنها بالمرور.

وأضاف أن إيران "تتفهم المخاوف الاقتصادية لباكستان"، ومن غير المرجح أن تكون إسلام آباد قد اضطرت لتقديم أي تنازلات لإيران نظرًا "للدعم الحكومي والمجتمعي الذي تقدمه باكستان لإيران".