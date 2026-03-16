مزاعم اعتداء جنسي تهز مكتب نتنياهو .. و الشرطة الإسرائيلية تحقق

أجرت وحدة لاهاف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية تحقيقا خلال الأشهر الماضية مع امرأة في الأربعينيات من عمرها، زعمت أن مسؤولا رفيعا في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب بحقها قبل نحو ثلاث سنوات جرائم جنسية خطيرة، من بينها الاغتصاب، في غرفة فندق. وأبلغت المرأة المقربين منها بالحادثة، لكنها لم تقدم شكوى رسمية للشرطة.

وأكدت الشرطة أنه بسبب رفض الضحية الإدلاء بروايتها ضمن شكوى رسمية، تعذّر استكمال التحقيق أو استدعاء المسؤول الرفيع للاستجواب، ما أدى إلى عدم تمديد مذكرة توقيف. ولا تزال القضية مفتوحة على أمل أن تختار الضحية تقديم شكوى رسمية في المستقبل.

يُذكر أن المرأة المزعومة لم تكن موظفة في مكتب رئيس الوزراء، ولم تتضح بعد طبيعة صلتها بذلك المسؤول.