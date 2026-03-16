نتنياهو للمحكمة العليا: لا تملكون سلطة التدخل في إقالة بن غفير

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة العليا إلى تأجيل جلسة الاستماع بشأن إقالة إيتامار بن غفير من منصبه كوزير للأمن القومي خلال الحرب.

وفي الوقت نفسه، زعم نتنياهو مجدداً في رده أن المحكمة العليا "لا تملك صلاحية" النظر في إقالة بن غفير.

وفي وقت سابق اقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، محيط المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وكشفت مقاطع مصورة، أن بن غفير اقتحم محيط المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ويرافقه المفتش العام لشرطة الاحتلال داني ليفي وقائد شرطة الاحتلال في القدس أفشالوم بيليد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأدلى بن غفير بتصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين أمام ضباط وعناصر من شرطة الاحتلال.

وقالت محافظة القدس إن اقتحام بن غفير محيط المسجد الأقصى وتصريحاته يأتي في ظل تصعيد الاحتلال من إجراءاته العسكرية وقيوده المفروضة على المصلين في القدس المحتلة.