صناعة النواب تدرس تعظيم المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة وتبحث التزامات التعاقدات الحكومية

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتقييم مدى نجاحه في تحقيق الأهداف الاقتصادية المبتغاة منه لدعم الصناعة الوطنية.

كما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة: طلب إحاطة حول مدى التزام الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات العامة بتخصيص النسب المقررة قانوناً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

ويناقش اجتماع لجنة الطاقة والبيئة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة "شيفرون إيجبت"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في مناطق خليج السويس، الصحراء الشرقية والغربية، ومنطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.

و يناقش اجتماع لجنة الزراعة والريطلبات إحاطة بشأن رفض وزارة الزراعة استثناء بعض الأراضي لبناء مشروعات نفع عام بالزقازيق، بجانب فتح ملف إهدار المال العام من قبل هيئة الإصلاح الزراعي في تقدير القيمة الفعلية لـ (52 فداناً) بالدقهلية.