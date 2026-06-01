قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المخرج أيمن عبيس.. نقابة المهن السينمائية تنعى مخرج «حارة الزعفراني»
الخطوط الجوية الملكية الهولندية تعلق رحلاتها إلى أوغندا بسبب إيبولا
تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية
مدبولي: الدولة لن تسمح بتداول منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة
العراق: القوة ليست حلا وندعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى استقرار المنطقة
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة النواب تناقش ملف المنشآت غير المرخصة "مصانع بير السلم"

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب
اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة ملف المصانع غير المرخصة المعروفة بـ"مصانع بير السلم"، وذلك أثناء نظر مشروع موازنة مصلحة الرقابة الصناعية للعام المالي 2026/2027.

وخلال الاجتماع، أشاد النائب مصطفى بدران، عضو اللجنة، بالدور الذي تقوم به مصلحة الرقابة الصناعية في متابعة المنشآت الصناعية، مؤكداً ضرورة تكثيف جهود الرقابة على المصانع غير المسجلة لما تمثله من تحدٍ للصناعة الوطنية وتهديد للسوق الرسمية.

وأشار بدران إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي بات يفوق في بعض القطاعات نظيره الرسمي، الأمر الذي يؤدي إلى منافسة غير متكافئة مع المصانع الملتزمة بالقوانين والاشتراطات. وتساءل عن آليات التعامل مع المناطق التي تنتشر بها المصانع غير المرخصة، لافتاً إلى وجود تجمعات صناعية تعمل خارج المنظومة الرسمية، من بينها مناطق تضم عشرات المصانع التي تعتمد على الحصول على مستلزمات الإنتاج من جهات أخرى دون تقنين أوضاعها.

من جانبه، أوضح المهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن حملات التفتيش والرقابة تُنفذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المشرفة على اللجان المختصة، مؤكداً استمرار المرور الدوري على المناطق الصناعية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن المصلحة تلقت بالفعل شكاوى تتعلق بمنطقة باسوس، التي تضم عدداً من المصانع المقامة داخل وحدات سكنية، مشيراً إلى أن المصلحة تتمتع بصفة الضبطية القضائية، إلا أن طبيعة بعض المواقع المخالفة داخل العقارات السكنية تفرض تحديات إضافية أمام أعمال التفتيش والرقابة.

وأكد أمين أن الجهاز الرقابي تم دعمه مؤخراً بعدد من الكوادر الجديدة لتعزيز قدراته الميدانية، موضحاً أن طبيعة عمل المصلحة خدمية بالأساس، وتعتمد على رسوم محدودة مقابل الخدمات الفنية التي تقدمها وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.

وشدد على مواصلة جهود المصلحة في مواجهة المصانع غير الرسمية وضبط الأسواق، بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية، وتحقيق المنافسة العادلة، ودعم الاقتصاد الرسمي للدولة.

لجنة الصناعة بمجلس النواب مصانع بير السلم المصانع غير المرخصة المنشآت الصناعية المصانع غير المسجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

بورصة عمان تبدأ الأسبوع بتداولات 20 مليون دينار وارتفاع مؤشرها 0.19%

بورصة عمان تبدأ الأسبوع بتداول 20 مليون دينار وارتفاع مؤشرها 0.19%

سنتكوم

القيادة المركزية الأمريكية: اعترضنا صاروخين إيرانيين بالكويت ليلة أمس

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران وارتفاع أسعار النفط

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران وارتفاع أسعار النفط

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد