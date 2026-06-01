اليوم.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة يونيو للمستحقين بجميع المحافظات

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات ورئيس مجلس الأمناء، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر يونيو 2026م اعتبارًا من اليوم.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم التزامه وحرصه على صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأولى بالرعاية أول كل شهر عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص البيت على توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.

موعد صرف الإعانات الشهرية

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند» الذي يهدف إلى تقديم دعم نقدي شهري للأُسَر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، ويُعد أحد البرامج التنموية التي ينفذها البيت لتعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الأُسَر الأكثر احتياجًا في مواجهة أعباء المعيشة.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن البرنامج يستهدف دعم آلاف الأُسَر المستحقة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوسع في برامج الدعم والرعاية الاجتماعية والوصول بالمساندة إلى مستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية.