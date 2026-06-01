طالبات مدينة الأزهر الجامعية تستغيث من انتشار الكلاب الضالة.. صور

استغاثت طالبات المدينة الجامعية بجامعة بالأزهر بالقاهرة، من انتشار الكلاب الضالة داخل وفي محيط المدينة الجامعية مما يشكل خطرا على صحتهم وحياتهم.

انتشار الكلاب في المدينة ومحيطها

وأوضحت عدد من الطالبات في شكواهم، أن انتشار الكلاب في المدينة ومحيطها أصبح أمر مخيف لهن، حيث انتشرت الكلاب الضالة بشكل غير طبيعي ولم يعد باستطاعتهن السير بأمان داخل المدينة وفي طريقهم إلى الجامعة.

وأوضحت الطالبات أن الكلاب تتجمع في أماكن محددة وتؤذي الطالبات وترعبهم وتشعرهم بعدم الأمان في مكان يفترض أن يشعروا فيه بالأمان والراحة ليتمكن من المذاكرة وتحصيل ما يدرسونه في الكليات.

وقالت إحداهن: "أنا فضلت واقفة قدام المبنى امبارح حوالى نص ساعة لأنى مش عارفة ادخل بسبب إن الكلاب واقفة قدام بوابة مبنى أ".

وشددت الطالبات على أن الأزمة تحتاج تدخل للقضاء على هذه الظاهرة حتى لا تتفاقم وتشكل خطورتها بشكل أكبر على الطالبات. وذكرت الطالبات أنه بعد إعطاء الكلاب مصل السعار، لم تنته المشكلة بل تكاد تكون في ازدياد لأن انتشار الكلاب ما زال مستمر وصياحهم يزيد والخطر يزيد معه أيضا.

طالبات مدينة الأزهر الجامعية تستغيث من انتشار الكلاب الضالة

