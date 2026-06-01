الأوقاف تبدأ أعمال تشفية وتعبئة وتجميد لحوم صكوك الأضاحي تمهيدا للتوزيع

بدأت وزارة الأوقاف أعمال التشفية والتعبئة والتجميد للحوم الأضاحي ضمن مشروع صكوك الأضاحي، تمهيدًا لنقلها عبر السيارات المبردة المجهزة، استعدادًا لبدء توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين بمختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أن جميع مراحل الذبح والتشفية والتجهيز تتم داخل المجازر المصرية المعتمدة، وتحت إشراف بيطري متخصص، وفق أعلى المعايير الفنية والصحية والغذائية، مع الالتزام بتحديد نسبة الدهون بما لا يزيد على 7%، وتعبئة اللحوم في أكياس مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، ثم حفظها داخل كراتين تحمل شعار وزارة الأوقاف، قبل تجميدها وتجهيزها للتوزيع.

مشروع صكوك الأضاحي

كما شددت الوزارة على أن مشروع صكوك الأضاحي يعتمد بالكامل على لحوم الأضاحي البلدية الطازجة التي يتم ذبحها داخل مصر، ولا يتضمن أي لحوم مستوردة مذبوحة أو مبردة من الخارج، مؤكدة الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والتنظيمية في جميع مراحل المشروع.

وأوضحت الوزارة أن مشروع صكوك الأضاحي يحقق أعلى استفادة للمستحقين؛ حيث يتحول ثمن الصك كاملًا إلى لحوم يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، دون تحميل المشروع أي مصروفات إدارية أو إعلانية، وذلك بفضل التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الوطنية المشاركة في تنفيذ المشروع.

27 ندوة علمية كبري بالمحافظات

في سياق آخر عقدت وزارة الأوقاف، أمس الأحد، (27) ندوة علمية كبرى بمختلف محافظات الجمهورية بعنوان: «صلة الأرحام ونبذ الخلافات الأسرية»، وذلك في إطار دورها العلمي والدعوي والتثقيفي، وجهودها المستمرة في نشر الوعي الرشيد وترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز التماسك المجتمعي.

صلة الأرحام

وأكدت الندوات أن صلة الأرحام من أعظم القيم التي دعا إليها الإسلام، لما لها من أثر في توثيق الروابط الأسرية ونشر المودة والاستقرار بين أفراد المجتمع، كما حذرت من خطورة قطيعة الرحم وما تسببه من تفكك أسري واضطراب اجتماعي.