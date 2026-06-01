فتح باب الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للإفتاء 2026م.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلن مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية عن فتح باب الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للإفتاء لعام 2026م.
مدة البرنامج:
وبين أنه سيكون عام دراسي كامل يتدرب خلاله الملتحق بالبرنامج على علوم ومهارات الفتوى إلى جانب دراسة العلوم الشرعية الأخرى.
شروط القبول:
وعن شروط القبول أوضح انها تتمثل في:
1- الحصول على درجة الليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر بتقدير جيد على الأقل.
2- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية التي تُعقد بمركز التدريب.
3- ألا يزيد سن المتقدم عن (35) سنة بحلول 1-7-2026م.
الأوراق والمستندات المطلوبة:
1- أصل المؤهل الدراسي مع ثلاث صور منه.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
3- أصل شهادة الميلاد مميكنة وحديثة.
4- عدد (6) صور شخصية حديثة مقاس (4×6).
5- الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة الذكور.
6- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.
تسجيل الطلبات:
وأوضح أن التسجيل سيكون إلكترونيًا عبر ملء النموذج المرفق بالمشور، مع رفع جميع المستندات المطلوبة، والتأكد من إرسال البيانات بنجاح.
وهذا رابط التسجيل: