قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ونظيره الكاميروني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الأفريقي المشترك
الغندور: منذ تطبيق تقنية الفار.. الزمالك والأهلي تقاسما البطولات
الذهب يتراجع مع صعود الدولار والنفط وترقب قرار ترامب بشأن إيران
الصحة: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة بالمدارس
3 شروط تحكم مستقبل محمد صلاح.. لماذا لا يكفي المال لإقناع نجم مصر بالانتقال إلى الدوري السعودي؟
الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الإثنين 1 يونيو
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 7 قرى جنوبي لبنان
تنسيق الجامعات 2026.. موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
الغندور يوجه رسالة ساخرة لمنتقدي الكونفدرالية: الباب اتقفل
فحوصات وأشعة وتحاليل.. تطورات الحالة الصحية للفنان سامح صفوت
نتنياهو ووزير دفاعه يقرران العدوان على الضاحية الجنوبية ببيروت
الرئيس عون: ماضون في بناء الدولة وإنهاء معاناة اللبنانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: علِّق قلبك بالله ترَ الحقَّ في كل شيء

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، علِّق قلبك بالله، وكن على ذكرٍ دائمٍ له، حتى تترقَّى في مراقي العبودية لله تعالى، وتجتاز النفسُ من النفس الأمَّارة بالسوء إلى النفس اللوَّامة، إلى النفس الملهَمة، فالمطمئنَّة، فالراضية، فالمرضية، فالكاملة.

لا تمل التوبة

وتابع: وتطمئنُّ نفسك بالله في هذا العصر الذي يموج بالفتن، ولا تملَّ من التوبة والرجوع إلى الله، ولا تيأس من نفسك ومن تدافع الذنوب، ولا تجترئ على تلك الذنوب، واستعظم الذنب في قلبك، ودَعْه وألقِه وراء ظهرك، وتُبْ إلى الله وكأنك لم تفعل شيئًا، وانوِ في قلبك ألَّا يجدك في مكانٍ قد نهاك عنه.

تُبْ، وتناسَ، وابدأ حياةً جديدةً بيومٍ جديد.

أمِّل في الله خيرًا: «أنا عند ظنِّ عبدي بي».

وفى سياق آخر كشف علي جمعة عن كيفية الخشوع في الصلاة وقال انه إذا لم يخشع الإنسان في صلاته لم يشعر بحلاوة هذه الصلاة، فتصير عادةً بدلًا من أن تكون عبادة. وإذا تحولت العبادة إلى عادة سَهُل تركها عند الغفلة، أو عند اشتداد الأمور، أو الانشغال بمرض الولد، وذهاب الأولاد إلى المدارس، ودخول المواسم... إلخ.

كيف نشعر بلذة الصلاة

فالمشكلة هي تحويل العبادة إلى عادة، ونحن نريد أن نشعر بلذة العبادة، ولن نشعر بلذة الصلاة إلا بكثرة الذكر خارج الصلاة؛ فلا بد أن نذكر الله كثيرًا خارج الصلاة.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45].

وعلى ذلك علَّمنا النبي ﷺ ختم الصلاة:

سبحان الله ثلاثًا وثلاثين، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين، ثم نختم بـ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

واوصى بالإكثار  من ذكر الله كثيرًا خارج الصلاة؛ لكي يصل الإنسان إلى الخشوع في الصلاة، وحتى يصل إلى لذة الصلاة. فإذا دخلت هذه اللذة القلب، لم يترك الصلاة، ولم يغفل عنها بعد ذلك.

خطوات بسيطة تعينك على الخشوع في الصلاة

أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، 6 خطوات بسيطة يستطيع بها المسلم أن يصل إلى الخشوع في الصلاة، وذلك على النحو الآتى:

1. حسن الاستعداد للصلاة بإسباغ الوضوء والملبس المناسب.

2. الحرص على أدائها فى وقتها.

3. اختيار مكان مناسب للصلاة بعيدا عن التشويش.

4. استحضار عظمة الله وكأنك واقف بين يديه سبحانه.

5. التأنى والطمأنينة أثناء أداء الصلاة.

6. تدبر معانى الآيات والذكر

لا تمل التوبة علي جمعة التوبة الذكر ذكر الله النفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

ترشيحاتنا

سلوت

رسالة وداع مؤثرة.. آرني سلوت يسترجع أجمل وأصعب لحظاته مع ليفربول

كأس العالم

إيطاليا تحسم موقفها: المشاركة في كأس العالم لا تكون إلا بالاستحقاق الرياضي داخل الملعب

رافينيا

بعد التألق أمام بنما.. أنشيلوتي يكشف سر إعجابه برافينيا

بالصور

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

بسكارف على الرأس.. ملك احمد زاهر تخطف الأنظار

.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد