قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج الدفع الثاني من حجاج القرعة للمدينة المنورة
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو.. عيار 21 بكام؟
جنايات المحلة تنظر أولى جلسات محاكمة مالكة محل دواجن أنهت حياة سيدة لسرقة مصوغاتها
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
فرج عامر: الأخطاء التحكيمية تتدخل أحيانًا في حسم النهائيات
الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام
مصرع 5 أشخاص و إصابة 2 آخرين في انفجار مصنع بكوريا الجنوبية
حقيقة طلب محمد صلاح بشأن حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث داخل معسكر منتخب مصر؟
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 7 بلدات بجنوب لبنان
دراسة صادمة.. النساء أكثر عرضة لإصابات حوادث السيارات بنسبة 60%
جيش الاحتلال يعلن مقـ.ـتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي لبنان
الربيع يتمرد على قواعده.. حرارة قياسية وعواصف مفاجئة تضرب البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى.. ردده يرزقك الله من حيث لا تحتسب

العودة للعمل
العودة للعمل
إيمان طلعت

دعاء العودة للعمل .. يعود كثير من الموظفين إلى أعمالهم اليوم وذلك بعد إجازة عيد الاضحى، ويفضل الكثير ان يردد دعاء العودة للعمل فى أول يوم بعد الإجازة حتى يوفقهم الله في عملهم ويحصلوا منه على الثواب والأجر الجزيل بسبب اتقانهم للعمل.

الدعاء لله سبحانه وتعالى يساعدنا في تيسير أمور حياتنا، والعمل شيء هام في حياتنا، لذا يجب أن نعرف دعاء الذهاب إلى العمل، ودعاء العمل الجديد، ودعاء الرزق بالعمل، دعاء قبول العمل الصالح، دعاء التوفيق في العمل من القرآن.

دعاء العودة للعمل

عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قطُّ إلا رفع طَرْفَهُ إلى السماء فقال: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَو أُضَلَّ، أَو أَزِلَّ، أَو أُزَلَّ، أَو أَظْلِمَ، أَو أُظْلَمَ، أَو أَجْهَلَ، أَو يُجْهَلَ عَلَيَّ".

دعاء العودة الى العمل بعد اجازة عيد الاضحى 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟".

اللهم بارك لي في كل مشروع وكل فترة وكل طاقة يبذلها، واكتب لي رضاك في كل ما أنجزه وحققه.

إلهي إذا احترت فسددوني، وإذا تعبت فقوني، وإذا أظلمت علي الأمور فأضاء لي من نورك الذي أشرقت به الظلمات وأضأت به أركان عرشك.

اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم. ربي وإذا غادرت هذا المكان، فبارك لي في رحلتي وسفري، وبارك لي في أهلي وبيتي، واعدني إليهم سالما غانما، انك أنت الخليفة في المال والأهل والولد.

اللهم يسر لي كل عسير، وسهل اللهم علي كل صعب واجعله بفضلك يسير.

أسألك اللهم الكفاية بحلالك عن حرامك، كما أسألك اللهم الغنى عمن سواك سبحانك.

اللهم اجعل عملي هذا مباركًا ، واجعله اللهم عونًا لي على طاعتك وقربك.

اللهم أسألك من خير هذا العمل الجديد ومن خير ما جُعل له، كما أعوذ بك اللهم من شر هذا العمل ومن شر ما جُعل له.

أسألك اللهم دوام النجاح ، ودوام الفلاح، ودوام الطاعات والقربات، واجعل اللهم دعائي من الدعاء المستجاب

اللهم عافني ، وارزقني، وارحمني واهدني وتب علي من كل ذنب وخطيئة.

اللهم لك الحمد على ما رزقت، ولك اللهم الحمد على ما أوليت وأعطيت.

سبحانك لا إله إلا أنت ، بديع السماوات والأرض ، رازق الخلق، ومعطي الكائنات من فضلك وكرمك.

أعوذ بك اللهم من كل ذنب أذنبته يؤخر رزقي، ومن كل ذنب أذنبته يباعد بيني وبين رحمتك وعفوك.

أسألك اللهم العفو والعافية في كل شأني، كما أسألك العافية في مالي وصحتي ورزقي وأهلي وولدي.

دعاء العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى دعاء العودة للعمل دعاء العودة الى العمل بعد اجازة عيد الاضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

سيدة تبارك لطليقها على زواجه

سيدة تبارك لطليقها على زواجه: “بفرح لسعادته.. وإحنا أسرة عشان بناتنا”

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

تراجع الموز والتفاح.. وزيادة 15 جنيها في البطيخ |أسعار الفاكهة اليوم

بالصور

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد