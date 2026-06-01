إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبير: الجامعات البحثية مفتاح التقدم التكنولوجي في مصر

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن مصادر المعرفة أصبحت متاحة بشكل واسع ومجاني في كثير من المجالات، ما يتيح الفرصة أمام الجميع لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة في قطاع التكنولوجيا وتطوير قدراتهم بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

وأضاف عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن دعم الجامعات البحثية يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن بعض الجامعات الأهلية بدأت بالفعل في تبني هذا التوجه من خلال احتضان شركات ناشئة ومشروعات ريادة الأعمال وتوفير بيئة داعمة للمبتكرين.

وأكد أن مصر تمتلك كوادر وعقولًا متميزة في المجالات التكنولوجية، يشارك العديد منها في مسابقات ومحافل دولية ويحقق نتائج إيجابية، لافتًا إلى أهمية زيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، إلى جانب تبني أساليب تعليم حديثة تتماشى مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن دعم الدولة يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار مسيرة التطور التكنولوجي، سواء من خلال رعاية الشركات الناشئة أو توفير بيئة مناسبة للابتكار والإبداع، مشددًا على ضرورة تطوير المناهج وأساليب التعليم داخل الجامعات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحديثة.

وأشار إلى أن مصادر المعرفة الرقمية أصبحت متاحة بشكل غير مسبوق، ومن أبرزها بنك المعرفة المصري، الذي يوفر محتوى علميًا وبحثيًا متنوعًا بالمجان للمواطنين، ويتيح الاستفادة من موارده لجميع المصريين باستخدام الرقم القومي.
 

