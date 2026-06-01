بدر عبد العاطي: نحرص على تعزيز العلاقات مع بنين والبناء على التطور القائم

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بكورين أموري برونيه، وزيرة خارجية جمهورية بنين، يوم الإثنين الأول من يونيو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، لبحث سبل تعزير التعاون الثنائي وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيرته البنينية بمناسبة توليها مهام منصبها، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع بنين والبناء على ما تشهده من تطور، معربًا عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بما حققته بنين من تقدم في مجالات التنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي في إطار الخطط الوطنية الطموحة، وعلى رأسها رؤية بنين ٢٠٦٠، مؤكدًا الحرص على الإسهام بشكل ملموس في جهود التنمية في بنين، في ضوء ما تمتلكه من خبرات وقدرات متقدمة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والسياحة والطاقة والصناعات الدوائية.

في سياق متصل، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الافريقية، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على الزخم السياسي والتنموي القائم بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.