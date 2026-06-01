قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن
بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي ورياض الأطفال 2026/2027.. مواعيد وشروط ورابط
موافقة برلمانية على موازنة الإسكان والمرافق للسنة المالية 2026/2027
لأول مرة منذ 62 عاما.. عمدة نيويورك المسلم يرفض حضور "يوم إسرائيل"
الصحابة استغربوا.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل رؤيته للنبي
فرصة ولا فخ.. هل حان وقت شراء الذهب قبل ما سعره يزيد؟
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية | صور
حرب جديدة من فيفا على إهدار الوقت.. لماذا قرر الاتحاد الدولي التدخل في إصابات حراس المرمى؟.. تفاصيل مثيرة
محامي الطفل ياسين: حكم النقض انتصار للعدالة ويؤكد الثقة في القضاء المصري
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لمشروعات التنمية والبنية التحتية في جنوب السودان
الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية وتناقش مخاطر المخدرات وأثرها في المجتمع
بعد انفراج أزمة التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يشد الرحال إلى أمريكا الشمالية استعدادًا للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد استدراج فتاة والتعدي عليها بحجة الاحتفال بعيد ميلاده.. المؤبد لطالب جامعي في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة بمعاقبة طالب جامعي بالسجن المؤبد، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره مليون جنيه، بعد إدانته باستدراج فتاة والتعدي عليها تحت تأثير مادة مخدرة، ثم تصويرها وابتزازها بنشر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم باستغلال علاقة الثقة التي جمعته بالمجني عليها، بعدما أوهمها برغبته في الارتباط بها، ودعاها إلى حضور حفل عيد ميلاده داخل منزله، مدعيًا وجود أفراد أسرته للاحتفال بالمناسبة.

وكشفت أوراق القضية أن الفتاة فوجئت عقب وصولها بعدم وجود أي من أفراد الأسرة داخل المسكن، وحاولت مغادرة المكان، إلا أن المتهم تمكن من تنفيذ مخططه بعد أن قدم لها مشروبًا يحتوي على مادة مخدرة أفقدتها الوعي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل حالة المجني عليها وارتكب جريمته، كما قام بتصويرها دون علمها، واستخدم تلك المواد المصورة لاحقًا في تهديدها وابتزازها لإجبارها على الاستجابة لرغباته، قبل أن يتطور الأمر إلى نشر بعض المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب تقدم المجني عليها ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، باشرت جهات التحقيق أعمالها، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة اتسمت بدرجة كبيرة من الخطورة، لما تضمنته من استدراج للمجني عليها واستغلال للثقة والتشهير بها وانتهاك خصوصيتها، مشددة على أن العقوبة جاءت تحقيقًا للردع العام وحماية للمجتمع .

البحيرة محافظة البحيرة جنايات دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: تكثيف الحملات اليومية للانتهاء من رفع تجمعات وبؤر القمامة

محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يعلن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال

الأعمال

تنفيذ 13 حالة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

بالصور

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد