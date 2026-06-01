بعد استدراج فتاة والتعدي عليها بحجة الاحتفال بعيد ميلاده.. المؤبد لطالب جامعي في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة بمعاقبة طالب جامعي بالسجن المؤبد، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره مليون جنيه، بعد إدانته باستدراج فتاة والتعدي عليها تحت تأثير مادة مخدرة، ثم تصويرها وابتزازها بنشر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم باستغلال علاقة الثقة التي جمعته بالمجني عليها، بعدما أوهمها برغبته في الارتباط بها، ودعاها إلى حضور حفل عيد ميلاده داخل منزله، مدعيًا وجود أفراد أسرته للاحتفال بالمناسبة.

وكشفت أوراق القضية أن الفتاة فوجئت عقب وصولها بعدم وجود أي من أفراد الأسرة داخل المسكن، وحاولت مغادرة المكان، إلا أن المتهم تمكن من تنفيذ مخططه بعد أن قدم لها مشروبًا يحتوي على مادة مخدرة أفقدتها الوعي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل حالة المجني عليها وارتكب جريمته، كما قام بتصويرها دون علمها، واستخدم تلك المواد المصورة لاحقًا في تهديدها وابتزازها لإجبارها على الاستجابة لرغباته، قبل أن يتطور الأمر إلى نشر بعض المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب تقدم المجني عليها ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، باشرت جهات التحقيق أعمالها، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة اتسمت بدرجة كبيرة من الخطورة، لما تضمنته من استدراج للمجني عليها واستغلال للثقة والتشهير بها وانتهاك خصوصيتها، مشددة على أن العقوبة جاءت تحقيقًا للردع العام وحماية للمجتمع .