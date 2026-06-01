قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يثني على جهود ترامب للتوصل سريعًا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
نتنياهو وكاتس: أصدرنا تعليمات للجيش بضرب أهداف تابعة لحزب الله في بيروت
بدر عبد العاطي: نحرص على تعزيز العلاقات مع بنين والبناء على التطور القائم
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأنجولي لبحث تعزيز التعاون الثنائي
قاليباف: مواصلة الحصار وضرب لبنان تفريط أمريكي.. وعدوان الاحتلال وسيلة لمنع الاتفاق
وكيل إسكان النواب يقترح منح إعفاءات ومزايا لكل من يسدد الضرائب بالدولار
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للتنمية في ليبيريا وتعزيز الاستثمارات المصرية في أفريقيا
مصر تستهدف إنتاج أكثر من 15 مليون هاتف محمول سنويًا وجذب استثمارات جديدة للتعهيد
بعد 24 عامًا في الملاعب.. جيمس ميلنر يعلن اعتزاله كرة القدم
“معلومات الوزراء”يكشف عن جاهزية الشبكات في مصر ودورها في تعزيز التحول الرقمي
الحكومة: نستهدف زيادة صادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار
الكويت تتهم إيران بشن هجمات جديدة عليها: من حقنا اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز مستقبل مصر: مخزون بحيرة ناصر يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز فرص التنمية المستدامة

الثروة السمكية
الثروة السمكية
ولاء عبد الكريم

تمثل بحيرة ناصر إحدى أهم ركائز الثروة السمكية في مصر وأفريقيا، لما تمتلكه من مخزون طبيعي ضخم يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز فرص التنمية المستدامة بجنوب مصر، فضلًا عن كونها من أكبر مناطق الإنتاج السمكي الواعدة على مستوى الجمهورية.
 

إدارة متخصصة
 

وتتولى شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك، التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مسئولية إدارة وتشغيل وتطوير المسطح المائي المخصص لها، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 146 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بما يدعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية والثروة السمكية.

أساس قانوني
 

وتستند الشركة إلى إطار قانوني راسخ منذ تأسيسها، حيث أُنشئت كشركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1979، بهدف صيد وتصنيع الأسماك من بحيرة السد العالي وغيرها من المسطحات المائية، إلى جانب إقامة الصناعات المرتبطة بالثروة السمكية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع.
 منطقة مخصصة
 نص القرار الوزاري رقم 621 لسنة 1981 على تخصيص المنطقة الشمالية الملاصقة للسد العالي وحتى منطقة دهميت جنوبًا بطول 187 كيلومترًا لصالح الشركة، وهو القرار الذي ما زال ساريًا حتى الآن، بما يحدد نطاق عمل الشركة داخل البحيرة ويؤكد ارتباط نشاط الصيد بمنظومة التصنيع التابعة لها.
 

تنظيم منظومة الصيد
 

وتعمل الشركة على إعادة تنظيم نشاط الصيد داخل المسطح المائي بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحافظ على المخزون السمكي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للعاملين واستمرار النشاط الاقتصادي، في إطار يوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة البيئية.
 

ضوابط تشغيلية
 

وتشمل المنظومة الجديدة الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة، وتطبيق الاشتراطات الفنية المعتمدة، وتوريد الإنتاج وفق آليات منظمة تضمن إحكام الرقابة على سلسلة التداول، والحفاظ على جودة المنتج السمكي، وتحقيق العدالة في الاستفادة من الموارد المتاحة.
تعظيم القيمة المضافة
ومن شأن إعادة تنظيم منظومة الصيد أن تنهي حالة التداخلات التشغيلية التي استمرت لسنوات، وأن تعيد ضبط العلاقة بين الإنتاج والتصنيع والتداول داخل إطار قانوني واضح، بما يسهم في الحد من الهدر وتعظيم العائد الاقتصادي للثروة السمكية.
 

مؤشرات إيجابية
 

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة أسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز الانضباط داخل المسطح المائي، بما يدعم جهود تطوير قطاع الثروة السمكية وتحويله إلى قطاع أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، مع الحفاظ على الاستقرار المهني للعاملين.
 

رؤية تنموية
 

يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة يتبناها جهاز مستقبل مصر لتطوير البحيرات وإعادة هيكلة إدارة الموارد الطبيعية وفق أسس علمية وقانونية حديثة، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الثروات الطبيعية، ويدعم مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

الثروة السمكية بحيرة ناصر جهاز مستقبل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

سعر الدولار في مصر

تراجع 1.33 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

شركة ميتا

بميزات ثورية .."ميتا" تطلق اشتراكات مدفوعة جديدة |فما القصة؟

Vivo X Fold 6

فيفو تطلق أحدث هاتف قابل للطي بمواصفات احترافية

سيارة باربي

فكرة مجنونة.. رجل يشغل سيارة بمحرك غسالة لتوفير الوقود

بالصور

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

بسكارف على الرأس.. ملك احمد زاهر تخطف الأنظار

.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد