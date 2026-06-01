بعد تعرضه لاعتداء أثناء حملة رقابية.. وزير التموين يكرم مفتشًا بالإسكندرية

في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واستمرار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تعزيز الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين، قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكريم السيد أحمد السيد شكري، مفتش التموين بإدارة الرقابة بمديرية تموين الإسكندرية، تقديرًا لجهوده المتميزة وأدائه الرقابي خلال فترة الإجازة.

وجاء التكريم خلال لقاء عُقد بديوان عام الوزارة، تقديرًا لما بذله المفتش من جهود ميدانية استثنائية ومتابعة دقيقة للأسواق، بما أسهم في إحكام الرقابة التموينية وضبط المخالفات وتحقيق الانضباط بالأنشطة التجارية المختلفة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تكريم المفتش أحمد السيد شكري يأتي تقديرًا لالتزامه المهني وما قدمه من نموذج مشرف في أداء الواجب، خاصة بعد تعرضه لاعتداء أثناء تنفيذ إحدى الحملات الرقابية بمحافظة الإسكندرية، واستمراره في أداء مهامه بكل إخلاص ومسؤولية، وأوضح أن الوزارة تقدر أبناءها المخلصين وتحرص على دعمهم ومساندتهم أثناء أداء رسالتهم الوطنية في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر الأداء الميداني للأجهزة الرقابية ومديريات التموين بالمحافظات، وتعمل على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز للعناصر المتميزة، باعتبارها أحد المحاور المهمة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز فعالية الرقابة التموينية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية ومنافذ تداول السلع الأساسية، مع التأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة وجودة المنتجات وصرف الحصص التموينية للمواطنين وفق الضوابط المنظمة. كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه وتحقيق الانضباط الكامل بمنظومة الخبز.

وأكد الوزير أن جهود مفتشي التموين تمثل خط الدفاع الأول لحماية المواطنين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل دعم الكوادر المتميزة وتشجيع النماذج الإيجابية التي تسهم في تعزيز كفاءة العمل الرقابي وتحقيق الاستقرار بالأسواق.

ومن جانبه، أعرب المفتش أحمد السيد شكري عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة العمل الجماعي والتعاون المستمر بين جميع عناصر المنظومة الرقابية بمديرية تموين الإسكندرية، وموجهًا الشكر للدكتور شريف فاروق على هذا التقدير الذي يمثل حافزًا لمواصلة بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين وحماية الأسواق.