تموين المنوفية يواصل حملاته التفتيشية المكثفة ويضبط 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز ، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة خلال يوم اليوم الأحد بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة

وأسفرت الحملة عن تحرير 76 محضر تمويني مخالفات مخابز لوجود تلاعب نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.

تحرير 39 محضر مخالفات أسواق عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر المعلن بنطاق المحافظة.

ضبط 17شيكارة دقيق مدعم محظور تداوله بمركز الشهداء وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري.

وشدد محافظ المنوفية بمواصلة الجهود وتكثيف شن الحملات التفتيشية بالتعاون الكامل مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وردع المخالفين تحقيقاً للصالح العام.