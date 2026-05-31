شباب "جيل جديد" في قلب الجمهورية الجديدة.. زيارة نوعية تجسد اهتمام الدولة ببناء الوعي وتعزيز الانتماء

عكست الزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية لشباب وطلائع مبادرة "جيل جديد" من أبناء المناطق الحضارية، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، صورة مشرقة لاهتمام الدولة المصرية بالنشء، وحرصها على تعريف الأجيال الجديدة بحجم ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات غير مسبوقة.

وقد جاءت هذه الجولة لتؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تبني المشروعات الكبرى فقط، وإنما تبني كذلك وعيًا جديدًا، وجيلًا قادرًا على الفهم والفخر والمشاركة.

المونوريل.. عنوان التقدم ورسالة حضارية للأجيال الجديدة

وجاءت تجربة استقلال الشباب المونوريل الجديد بمثابة لحظة فارقة عكست حجم التطور الذي بلغته الدولة المصرية في قطاع النقل الجماعي الحديث؛ حيث بدا المشروع نموذجًا واضحًا لما وصلت إليه مصر من تخطيط متطور ورؤية عصرية تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتقديم وسائل انتقال متقدمة تليق بالجمهورية الجديدة.



ولم تكن الرحلة عبر المونوريل مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل حملت في مضمونها رسالة مهمة للشباب، مفادها أن ما تشهده البلاد اليوم من تطور في البنية الأساسية هو نتاج إرادة حقيقية لبناء مستقبل حديث، يقوم على التكنولوجيا والكفاءة والقدرة على مواكبة التجارب العالمية في وسائل النقل الذكي والمستدام.

العاصمة الجديدة.. إنجاز يرسخ صورة مصر الحديثة

ومع الوصول إلى العاصمة الجديدة، انفتحت أمام الشباب صورة حية لمصر وهي تعيد صياغة حاضرها ومستقبلها بثقة واقتدار، فقد مثلت العاصمة الجديدة أمامهم أيقونة عمرانية وتنموية تعكس حجم الطموح الوطني، وتؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تأسيس بيئة حضارية متكاملة تجمع بين التطور المعماري والتخطيط الذكي واتساع الأفق.



وأتاحت الجولة الفرصة أمام المشاركين للاطلاع المباشر على المشروعات الكبيرة والإنجازات المتعددة داخل العاصمة، وهو ما عزز لديهم الإحساس بحجم العمل الذي يتم على أرض مصر، ورسخ قناعة بأن ما تحقق لم يعد مجرد أفكار أو مخططات، بل واقع ملموس يراه الجميع ويعايشه الشباب بأنفسهم.

مدينة الفنون والثقافة.. الاستثمار في الإنسان قبل المكان

وحملت زيارة مدينة الفنون والثقافة دلالة بالغة الأهمية؛ حيث أكدت أن الدولة وهي تؤسس المدن الحديثة لا تغفل أبدًا بناء الوعي الثقافي والوجداني للإنسان، فقد مثلت المدينة بما تضمه من منشآت فنية وثقافية راقية، ترجمة عملية لإيمان الدولة بأن الثقافة والفنون جزء أصيل من مشروع التنمية الشاملة.

كما عكست الجولة داخل المتاحف الحديثة اهتمامًا واضحًا بربط الأجيال الجديدة بتاريخها الوطني وهويتها الحضارية، في إطار معاصر يجمع بين الاعتزاز بالماضي والانفتاح على المستقبل، وهو ما يمنح شباب "جيل جديد" فرصة ثمينة لرؤية مصر في صورتها الكاملة: دولة تبني وتُحدث وتُعلي من قيمة الثقافة والمعرفة في آن واحد.

"جيل جديد".. نموذج واعد لشباب أكثر وعيًا وانتماءً

واللافت في هذه الزيارة لم يكن فقط ما شاهده الشباب من إنجازات، وإنما ما حملته المبادرة نفسها من مضمون عميق؛ حيث برهنت "جيل جديد" على أنها ليست مجرد عنوان لمبادرة شبابية، بل مشروع وطني لصناعة الوعي وتعزيز الثقة والانتماء لدى النشء والطلائع، فإشراك أبناء المناطق الحضارية في مثل هذه الجولات، يعكس رؤية واعية تستهدف توسيع مداركهم، وفتح المجال أمامهم للتعرف على ما تنجزه الدولة من مشروعات قومية كبرى، بما يسهم في بناء شخصية أكثر إدراكًا لقيمة الوطن، وأكثر استعدادًا للمشاركة الإيجابية في مسيرته التنموية.

احتفالية النهر الأخضر.. فرحة العيد بروح وطنية

وجاءت الاحتفالية التي أُقيمت للشباب في النهر الأخضر لتضفي على الزيارة طابعًا إنسانيًا واحتفاليًا خاصًا، امتزجت فيه أجواء البهجة بفرحة العيد ومشاعر الفخر بما شاهدوه من إنجازات.

وعكست هذه الفعالية اهتمامًا واضحًا بإدخال السرور على نفوس المشاركين، ومنحهم تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه والشعور بقيمة ما يتحقق على أرض الوطن.

لقد بدت الفرحة على وجوه الشباب وهم يتنقلون بين معالم العاصمة الحديثة، في مشهد يؤكد أن تعريف الأجيال الجديدة بالإنجازات الوطنية لا يكون فقط عبر الكلمات، بل أيضًا من خلال التجربة المباشرة التي تترك أثرًا عميقًا في الوجدان.

رسالة الدولة واضحة.. الشباب في مقدمة الأولويات

وتكشف هذه الزيارة عن رسالة بالغة الوضوح، مؤداها أن الدولة المصرية تضع الشباب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تمكينهم معرفيًا ووطنيًا، ليس فقط باعتبارهم مستقبل البلاد، بل باعتبارهم جزءًا أصيلًا من حاضرها وشركاء حقيقيين في استكمال مسيرة البناء.

كما عكست الزيارة دورًا مجتمعيًا مهمًا في ترسيخ الوعي الوطني، وإبراز حجم الجهد المبذول في المشروعات القومية الكبرى، وهو ما يرسخ لدى الأجيال الجديدة الثقة في مؤسسات الدولة، ويعزز من روح الانتماء والفخر بالوطن وما يشهده من نقلة حضارية شاملة.

وفي المحصلة، جاءت زيارة شباب وطلائع مبادرة "جيل جديد" إلى مشروع المونوريل الجديد، والعاصمة الجديدة، ومدينة الفنون والثقافة، والنهر الأخضر كواحدة من الصور المضيئة التي تعبر بصدق عن ملامح الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تؤمن بأن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء المشروعات، وأن الوعي هو الضمانة الحقيقية لاستمرار التنمية وصون الإنجازات.

لقد حملت الزيارة في مضمونها إشادة عملية بما وصلت إليه مصر من تقدم، كما قدمت نموذجًا مشرفًا لجيل جديد يرى بعينيه حجم ما يتحقق، ويكبر بداخله الإيمان بوطنه، والاعتزاز بإنجازاته، والاستعداد لأن يكون جزءًا من مستقبله المشرق.

