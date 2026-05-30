جنازة مهيبة | أهالي المنوفية يشيعون جثمان الطالب ضحية حمام السباحة .. صور

شيع العشرات من أبناء قرية الماي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان الطالب يوسف طالب الشهادة الإعدادية والذي لقي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة اثناء احتفالات عيد الأضحى.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الطالب وسط حالة من الحزن حيث تم تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

يوسف طالب بالشهادة الإعدادية ابن قرية الماي خرج للاحتفال بعيد الأضحي في ثاني أيام العيد ليلقي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة.

وبالدموع تقول والدة يوسف، أن نجلها خرج للعب والاحتفال بالعيد مع شقيقه واصدقاءه وسقط غريقا داخل حمام السباحة .

وأوضحت والدته، أنهم وجدوا طفلهم غريقا داخل حمام السباحة وظل نصف ساعة داخل المياه حتي طفا علي وجه المياه دون إنقاذ. وتابعت أنه تم نقل نجلها الي العناية المركزة في حالة سيئة حتي تم اعلان وفاته اليوم، مطالبة بحق نجلها طالب الشهادة الإعدادية الذي راح ضحية الأهمال.

وأكد نجل خال الطالب المتوفي، أن النادي الذي يوجد به حمام السباحة قام بنشر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي أن الطالب يوسف بخير ولكنه كان في عداد الموتي حتي يخلي مسئوليته عن الحادث.

وأوضح أن يوسف متوفي منذ دخول المستشفى ولكن الجميع كان يتمسك بأمل إفاقته ولكن قدر الله نافذ.

وطالبت الأسرة بحق نجلهم وعودة حقه وأن لا تتكرر المأساة مرة أخري ويموت طفل آخر مثل يوسف.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بإصابة طالب عقب سقوطه داخل حمام سباحة.

بالانتقال، تبين غرق “ي. ح”، طالب بالشهادة الإعدادية، داخل حمام سباحة، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه.

وبعد احتجاز الطالب في المستشفى، أعلنت وفاته متأثرا بإصابته، وذلك قبل أيام من امتحانات الشهادة الإعدادية.