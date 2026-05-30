محافظ المنوفية: توريد أكثر من 140 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن بنطاق المحافظة

تابع اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، انتظام عمليات توريد محصول القمح لهذا العام، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن أكثر من 140 ألف طن منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية بتكثيف المتابعة الميدانية من قبل اللجان المشكلة والمرور الدوري لإحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح ومراعاتها لجميع الاشتراطات الفنية اللازمة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

فيما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون التام مع التموين والزراعة والمتابعة اليومية والمستمرة لجميع الشون والصوامع للتأكد من تسهيل جميع الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين حتى انتهاء موسم الحصاد وعمليات التوريد.