تحرير 121 محضرا تموينيا بنطاق المنوفية وحملات مكثفة لإحكام الرقابة وردع المخالفين

تابع اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق والمحلات التجارية خلال إجازة عيد الأضحى للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأفاد وكيل وزارة التموين والتجارة الدخلية بأنه تم اليوم شن عددا من الحملات التفتيشية، أسفرت عن تحرير 121 محضرا تموينيا تنوع بين مخالفات مخابز وأسوق بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد محافظ المنوفية متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع أو احتكارها.

وشدد على أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.