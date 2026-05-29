إزالة فورية لمحاولة بناء مقبرة مخالفة بمنشية العرب في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، بتكثيف حملات المرور والرصد الميداني والازالة الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص خلال أجازة عيد الأضحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

️تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، من تنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مقبرة مخالفة علي الأرض الزراعية بمنشية العرب ليلا فى منتصف أمس ، حيث تم التواجد الميداني والازالة فى المهد واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المتعدين حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها.

كما تم تنفيذ الازالة الفورية لبناء سور علي مساحة ٥٠٠ متر بكفور الرمل قبل الشروع فى التجهيز لعمل هنجر على الأرض الزراعية،وكذا ازالة بناء سور علي مساحة ٢١٠٠ متر بميت بره للشروع فى إقامةجراج سيارات بالمخالفة للقانون ، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ اللازم حفاظا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها.