الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تحذير .. خطأ شائع في غسل أواني الطهي يدمرها

اسماء محمد

بعد عيد الأضحى وتقديم الأطباق الشهية ، تتبقى للسيدات مهمة تنظيف الاوانى والتخلص من البقايا الصعبة بها لذا تضطر النساء لاستخدام الماء الساخن للتمكن من تنظيفها.

حذر دكتور الكيميائي أندريه دوروخوف من  تنظيف أواني الطهي المصنوعة من التفلون بالماء المغلي أو البارد مباشرة بعد أنزالها من على النار وهي في حالة حرارية معاكسة، مؤكداً أن هذا التصرف يقصر من عمر  هذه الاوانى ويدمرها.

ووفقا لصحيفة جازيتا، فقد قال الخبير الكيميائي أن تعرض الاوانى للصدمة الحرارية تحفز عمليات مدمرة داخلها حيث أن الطبقة غير اللاصقة تكون مدمجة مع القاعدة المعدنية سواء الألومنيوم أو الفولاذ من خلال معالجة حرارية صناعية شديدة.

 ولأن معامل التمدد الحراري للتفلون أعلى من المعدن، فيؤدي التفاوت الحراري السريع إلى ظهور تشققات دقيقة قد لا تُرى بالعين المجردة.

وعنظ غسل أواني التفلون بهذه الطريقة تتسرب المياه داخل تلك الشقوق الدقيقة في الاواني لتصل إلى السطح الفاصل بين البوليمر والمعدن مع إعادة التسخين، يتمدد الماء داخل التجاويف ويزداد الضغط مما يضعف الرابطة بين الطلاء والمعدن.

وتبدأ اوانى التفلون بفقدان خواصها، وتظهر بقع باهتة وخشونة تنتهي بتقشر موضعي للطلاء وبالتالي تسهل هذه الشقوق نفاذ المكونات القلوية للمنظفات الكيميائية، مما يسرع تلف الإناء.

