خالد طلعت : أحمد ياسر ريان هداف الدوري بالأرقام .. وتريزيجيه ثالثًا

أكد الإعلامي خالد طلعت أن أحمد ياسر ريان هو الهداف الحقيقي للدوري الممتاز هذا الموسم، رافضًا ما يتم تداوله بشأن أحقية محمود حسن تريزيجيه بلقب الهداف بسبب خوض ريان عددًا أكبر من المباريات.

أحمد ياسر ريان

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أحمد ياسر ريان يتصدر جدول هدافي الدوري برصيد 13 هدفًا، يليه الإريتري علي سليمان بـ12 هدفًا، ثم تريزيجيه في المركز الثالث برصيد 11 هدفًا، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لرابطة الأندية".

وأضاف أن اختلاف عدد المباريات بين اللاعبين أمر طبيعي في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية، موضحًا أن لقب الهداف يُحسم بعدد الأهداف المسجلة وليس بعدد المباريات التي خاضها اللاعب.

وأشار إلى أن المقارنة بالدقائق تكشف أيضًا تفوق أحمد ياسر ريان، حيث خاض 1801 دقيقة وسجل 13 هدفًا بمعدل هدف كل 138 دقيقة، بينما لعب تريزيجيه 1689 دقيقة وسجل 11 هدفًا بمعدل هدف كل 153 دقيقة.

واختتم خالد طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن الأرقام والإحصائيات الرسمية تدعم أحقية أحمد ياسر ريان بلقب هداف الدوري هذا الموسم.