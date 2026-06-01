رفضت إجراء الجراحة.. أمينة خليل تروي تفاصيل عدم خضوعها لعملية تجميل في انفها

تحدثت الفنانة أمينة خليل بصراحة عن واحدة من أكثر القرارات الشخصية التي شغلت تفكيرها لفترة طويلة، كاشفة عن السبب الذي دفعها للتراجع في اللحظات الأخيرة عن إجراء عملية تجميل للأنف، مؤكدة أنها أصبحت أكثر تصالحا مع نفسها وشكلها الطبيعي، كما تطرقت إلى تجربتها مع العلاج النفسي وأثره في حياتها.

وأوضحت أمينة خليل خلال لقائها فى برنامج كلام نواعم، أنها كانت على وشك الخضوع لعملية تجميل في الأنف، إلا أن حادثا مفاجئا غيّر مسار الأمور بالكامل.

وقالت إنها قبل موعد العملية بيومين فقط تعرضت لسقوط قوي من على سلم مرتفع، ما تسبب في إصابات وتورمات بوجهها، الأمر الذي دفع الطبيب إلى رفض إجراء الجراحة في ذلك التوقيت.

وأضافت أنها لم تنظر إلى ما حدث باعتباره مجرد مصادفة، بل اعتبرته رسالة أو علامة جعلتها تعيد التفكير في القرار بالكامل، مشيرة إلى أنها شعرت بأن العملية ربما لم تكن الخيار المناسب لها، وأكدت أنها أصبحت اليوم متقبلة شكل أنفها ومتصالحة معه، ولم تعد ترى ضرورة لإجراء أي تغيير.

أمينة خليل تكشف اهتمامها بالعلاج النفسي

وفي سياق آخر، تحدثت أمينة عن اهتمامها بالعلاج النفسي، مؤكدة أنه يمثل جزءا مهما من رحلتها في فهم ذاتها وتطوير شخصيتها. وقالت إنها شخصية فضولية بطبعها، وتسعى دائما لاكتشاف جوانب جديدة من نفسها، لذلك خاضت تجارب متعددة مع مدارس وأساليب مختلفة في العلاج النفسي.

وأشارت إلى أنها تهتم كذلك بمتابعة الدراسات والأبحاث المرتبطة بالطب النفسي، موضحة أن كل مرحلة من مراحل التعلم تمنحها فهما أعمق لنفسها ولطريقة تعاملها مع الحياة، وهو ما تعتبره تجربة مستمرة لا تتوقف.

وعلى الصعيد الفني، غابت أمينة خليل عن المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2026، بينما كان آخر ظهور لها من خلال مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحا لافتا ونسب مشاهدة مرتفعة. وتناول العمل قضية حساسة تتعلق بالأطفال الذين يتعرضون للتحرش والتنمر داخل المدرسة، من خلال قصة معلمة تسعى لحمايتهم ومساندتهم، في الوقت الذي تواجه فيه تحديات ومشكلات تهدد استقرار حياتها الأسرية، وهو ما جعل المسلسل يحظى باهتمام واسع من الجمهور والنقاد.