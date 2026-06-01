قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يثني على جهود ترامب للتوصل سريعًا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
نتنياهو وكاتس: أصدرنا تعليمات للجيش بضرب أهداف تابعة لحزب الله في بيروت
بدر عبد العاطي: نحرص على تعزيز العلاقات مع بنين والبناء على التطور القائم
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأنجولي لبحث تعزيز التعاون الثنائي
قاليباف: مواصلة الحصار وضرب لبنان تفريط أمريكي.. وعدوان الاحتلال وسيلة لمنع الاتفاق
وكيل إسكان النواب يقترح منح إعفاءات ومزايا لكل من يسدد الضرائب بالدولار
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للتنمية في ليبيريا وتعزيز الاستثمارات المصرية في أفريقيا
مصر تستهدف إنتاج أكثر من 15 مليون هاتف محمول سنويًا وجذب استثمارات جديدة للتعهيد
بعد 24 عامًا في الملاعب.. جيمس ميلنر يعلن اعتزاله كرة القدم
“معلومات الوزراء”يكشف عن جاهزية الشبكات في مصر ودورها في تعزيز التحول الرقمي
الحكومة: نستهدف زيادة صادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار
الكويت تتهم إيران بشن هجمات جديدة عليها: من حقنا اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رفضت إجراء الجراحة.. أمينة خليل تروي تفاصيل عدم خضوعها لعملية تجميل في انفها

أمينة خليل
أمينة خليل
أحمد إبراهيم

تحدثت الفنانة أمينة خليل بصراحة عن واحدة من أكثر القرارات الشخصية التي شغلت تفكيرها لفترة طويلة، كاشفة عن السبب الذي دفعها للتراجع في اللحظات الأخيرة عن إجراء عملية تجميل للأنف، مؤكدة أنها أصبحت أكثر تصالحا مع نفسها وشكلها الطبيعي، كما تطرقت إلى تجربتها مع العلاج النفسي وأثره في حياتها.

وأوضحت أمينة خليل خلال لقائها فى برنامج كلام نواعم، أنها كانت على وشك الخضوع لعملية تجميل في الأنف، إلا أن حادثا مفاجئا غيّر مسار الأمور بالكامل. 

وقالت إنها قبل موعد العملية بيومين فقط تعرضت لسقوط قوي من على سلم مرتفع، ما تسبب في إصابات وتورمات بوجهها، الأمر الذي دفع الطبيب إلى رفض إجراء الجراحة في ذلك التوقيت.

وأضافت أنها لم تنظر إلى ما حدث باعتباره مجرد مصادفة، بل اعتبرته رسالة أو علامة جعلتها تعيد التفكير في القرار بالكامل، مشيرة إلى أنها شعرت بأن العملية ربما لم تكن الخيار المناسب لها، وأكدت أنها أصبحت اليوم متقبلة شكل أنفها ومتصالحة معه، ولم تعد ترى ضرورة لإجراء أي تغيير.

أمينة خليل تكشف اهتمامها بالعلاج النفسي

وفي سياق آخر، تحدثت أمينة عن اهتمامها بالعلاج النفسي، مؤكدة أنه يمثل جزءا مهما من رحلتها في فهم ذاتها وتطوير شخصيتها. وقالت إنها شخصية فضولية بطبعها، وتسعى دائما لاكتشاف جوانب جديدة من نفسها، لذلك خاضت تجارب متعددة مع مدارس وأساليب مختلفة في العلاج النفسي.

وأشارت إلى أنها تهتم كذلك بمتابعة الدراسات والأبحاث المرتبطة بالطب النفسي، موضحة أن كل مرحلة من مراحل التعلم تمنحها فهما أعمق لنفسها ولطريقة تعاملها مع الحياة، وهو ما تعتبره تجربة مستمرة لا تتوقف.

وعلى الصعيد الفني، غابت أمينة خليل عن المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2026، بينما كان آخر ظهور لها من خلال مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحا لافتا ونسب مشاهدة مرتفعة. وتناول العمل قضية حساسة تتعلق بالأطفال الذين يتعرضون للتحرش والتنمر داخل المدرسة، من خلال قصة معلمة تسعى لحمايتهم ومساندتهم، في الوقت الذي تواجه فيه تحديات ومشكلات تهدد استقرار حياتها الأسرية، وهو ما جعل المسلسل يحظى باهتمام واسع من الجمهور والنقاد.

أمينة خليل أعمال أمينة خليل أفلام أمينة خليل الفنان أمينة خليل مرض أمينة خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

سعر الدولار في مصر

تراجع 1.33 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

حسام البدري

شوبير يكشف عن موقف حسام البدري من الاستمرار مع أهلي طرابلس

وائل جمعة

كواليس اقتراب وائل جمعة من تولي منصب مدير الكرة في الأهلي

ليفربول

بعد إعلان رحيله.. نجم ليفربول يعود إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد

بالصور

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

بسكارف على الرأس.. ملك احمد زاهر تخطف الأنظار

.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد