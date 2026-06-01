حرب جديدة من فيفا على إهدار الوقت.. لماذا قرر الاتحاد الدولي التدخل في إصابات حراس المرمى؟.. تفاصيل مثيرة

لم تعد كرة القدم الحديثة مجرد صراع بين خطط المدربين داخل المستطيل الأخضر بل امتدت المعركة إلى تفاصيل صغيرة باتت قادرة على تغيير مسار المباريات ونتائج البطولات. وبينما تسعى الجهات المنظمة للحفاظ على عدالة المنافسة وسلاسة اللعب يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر التحرك لمواجهة واحدة من أكثر الظواهر إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.

ومع اقتراب كأس العالم 2026 كشف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم بييرلويجي كولينا عن توجه واضح لإنهاء ما يمكن وصفه بـ"الوقت المستقطع غير المعلن" الذي ظهر في العديد من المباريات من خلال التوقفات المرتبطة بإصابات حراس المرمى.

أزمة جديدة في كرة القدم الحديثة

خلال السنوات الأخيرة تحولت إصابات بعض حراس المرمى داخل المباريات إلى مشهد متكرر يثير التساؤلات فبمجرد سقوط الحارس وطلبه العلاج يتجه معظم اللاعبين نحو المنطقة الفنية للحصول على تعليمات مباشرة من الجهاز الفني وكأن المباراة دخلت في فترة توقف رسمية تسمح بإعادة ترتيب الأوراق وتعديل الخطط.

ورغم أن القوانين الحالية لا تمنع ذلك بشكل صريح فإن العديد من المدربين والمراقبين اعتبروا هذه الممارسة استغلالًا لثغرة تنظيمية تمنح بعض الفرق فرصة لالتقاط الأنفاس أو كسر إيقاع المنافس دون وجود وقت مستقطع معتمد في اللعبة.

كولينا: المباراة تلعب داخل الملعب

كولينا أحد أبرز الحكام في تاريخ كرة القدم أكد أن هذه المشاهد لن تكون مقبولة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة ووفقًا للتوجهات الجديدة التي ناقشها فيفا مع المنتخبات المشاركة لن يسمح للاعبين بمغادرة أماكنهم والتوجه إلى المنطقة الفنية أثناء تلقي حارس المرمى العلاج داخل الملعب حيث ستكون مهمة الحكام منع حدوث ذلك من الأساس.

ويرى مسؤولو التحكيم أن الهدف الرئيسي من الإجراء الجديد هو الحفاظ على روح اللعبة ومنع استغلال التوقفات الطبية كوسيلة للحصول على تعليمات فنية جماعية خارج السياق الطبيعي للمباراة.

لماذا أصبحت إصابات الحراس محل شك؟

الجدل لم ينشأ من فراغ ففي عدد من البطولات والدوريات الكبرى ظهرت حالات أثارت الشكوك حول طبيعة بعض التوقفات بعدما تزامنت إصابات الحراس مع لحظات ضغط كبيرة داخل المباريات أو مع حاجة الفرق إلى إعادة تنظيم خطوطها.

وفي كل مرة تقريبًا كان المشهد يتكرر .. الحارس يتلقى العلاج داخل الملعب بينما يتحلق اللاعبون حول المدرب بالقرب من الخط الجانبي للحصول على توجيهات سريعة قد تغير شكل المباراة خلال الدقائق التالية.

هذه الممارسات دفعت كثيرين إلى اعتبار الأمر أقرب إلى "وقت مستقطع تكتيكي" غير منصوص عليه في قوانين اللعبة.

تجربة أمريكية تحت المجهر

البحث عن حلول لم يتوقف عند أروقة فيفا فقط بل امتد إلى عدد من المسابقات المحلية التي بدأت بالفعل اختبار إجراءات جديدة.

وكان الدوري الأمريكي للسيدات من أوائل المسابقات التي طبقت نموذجًا تجريبيًا يقضي بإبقاء اللاعبين داخل أرض الملعب أو توجيههم نحو دائرة المنتصف أثناء علاج حارس المرمى لمنع التواصل المباشر مع الأجهزة الفنية خلال فترة التوقف.

ورغم أن التجربة لاقت إشادة من بعض المتابعين فإنها لم تنهِ الجدل بالكامل إذ لا يزال البعض يرى أن التوقف نفسه يمنح الفرق فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ضبط الإيقاع حتى دون تلقي تعليمات مباشرة.

هل تتغير قوانين اللعبة مستقبلاً؟

حتى الآن لا يوجد تعديل رسمي ضمن قوانين كرة القدم يمنع هذه المواقف بشكل مباشر لكن النقاشات داخل الاتحاد الدولي والمجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" تشير إلى أن الملف أصبح محل اهتمام متزايد.

ومن المنتظر أن تشهد بعض الدوريات حول العالم تجارب إضافية خلال موسم 2026-2027 بهدف تقييم فعالية الحلول المقترحة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن إدراجها ضمن قوانين اللعبة.

رسالة واضحة قبل المونديال

الرسالة التي وجهها كولينا للمدربين كانت مباشرة وحاسمة: لن يكون هناك مجال لاستغلال إصابات الحراس كنافذة للحصول على تعليمات جماعية أو تحويل التوقفات العلاجية إلى أوقات مستقطعة غير رسمية.

ومع استعداد العالم لاستقبال أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا يبدو أن فيفا لا يركز فقط على تطوير التكنولوجيا التحكيمية أو تحسين إدارة المباريات بل يواصل أيضًا معركته المستمرة للحفاظ على عدالة المنافسة ومنع أي ممارسات قد تمنح أفضلية غير مستحقة داخل الملعب.

وبين مؤيد يرى في القرار حماية لروح كرة القدم ومعارض يعتبره تدخلاً إضافيًا في تفاصيل اللعبة يبقى المؤكد أن مونديال 2026 قد يشهد نهاية واحدة من أكثر الحيل التكتيكية انتشارًا في السنوات الأخيرة.