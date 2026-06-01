ينتقم لزوجته.. ضبط سائق توك توك أنشأ حسابا وهميا لتشويه سمعة السيدات بالمنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط سائق توك توك بمركز الشهداء عقب انشاءه حسابا وهميا على موقع التواصل الاجتماعي والإساءة لعدد من السيدات والادعاء بأنه يمتلك فيديوهات خاصة لبعض السيدات.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة الشهداء بقيام شخص بإدارة حساب وهمي علي موقع التواصل الاجتماعي لابتزاز سيدات بمركز الشهداء.

بالانتقال تبين قيام سائق توك توك يبلغ من العمر 33 سنة لانشاء حساب وهمي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المشكو في حقه واعترف بارتكابه الواقعة وذلك بحجة الانتقام لسمعة زوجته بعد قيام عدد من الاشخاص بالإساءة إليها.

فيما تم ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.