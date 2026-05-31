بعد عامين من وفاة شقيقتها.. مصرع طفلة بنفس الطريقة في المنوفية| تفاصيل

لقيت طفلة مصرعها بعد سقوط من علو بقرية النعناعية التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة أشمون بمصرع طفلة أثر سقوطها من أعلي سلم بقرية النعناعية.

بالانتقال تبين مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف أثر سقوطها من أعلي سلم منزلها.

وتبين أن شقيقتها توفت بنفس الواقعة منذ عامين حيث سقطت من أعلي سلم منزلهم بالطابق الثالث.

تم نقل الجثمان إلي مستشفي أشمون لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان سبب الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.